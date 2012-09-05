Любовь – непредсказуемое чувство, которое приходит внезапно, не спрашивая на то разрешения. Именно о любви в основном снимаются знаменитые турецкие сериалы. Они настолько искренние и правдоподобные, что заслужили внимание многомиллионной аудитории почитателей всего мира. Стоит отметить, что смотреть онлайн турецкие сериалы с русской озвучкой на https://turkseries.tv/ предпочитает львиная доля населения планеты и исключением не являются отечественные поклонники. Неожиданный фурор восточного творчества убеждает, что вскоре они даже переиграют зарубежные многосерийки и вырвутся на лидирующую позицию в мировом кинематографе.





Что раскроет для зрителя турецкий сериал «Ветреный»

Все серии подряд турецкого сериала на русском языке Ветреный можно бесперебойно смотреть онлайн по ссылке абсолютно бесплатно. Познакомимся с кратким сюжетом, чтобы понять, что хотели донести до народа создатели.

Рейан – младшая наследница властного рода Шадоглу. Милая и привлекательная барышня верит в сказки и уверена, что когда-нибудь встретит своего принца и обретет долгожданное счастье. Девчонка часто терпит от деда издевательства, ведь он и не скрывает свою ненависть к родственнице, в жилах которой не течет их кровь. Сын Насуха Хазар когда-то привел в дом уже беременную женщину и женился на ней против воли отца. Отчим старался не обделять падчерицу, и воспитывал ее, как родную. Рейан мечтает покинуть ненавистный дом и больше не видеть злых родственничков.

Миран Асламбей – двадцатисемилетний парень, который вырос под бдительным взглядом бабушки Азизы, которая с раннего детства твердила внуку, что они обязаны отомстить за смерть его родителей. Виновником трагической кончины пары является Хазар Шадоглу. На протяжение всех лет парня снедает чувство мести и упорно продвигается к намеченной цели. Когда пришло время, он отправляется из Стамбула в Мидьят, чтобы встретиться с Насухом и предложить ему выгодное сотрудничество. Неожиданно на пути появляется молоденькая всадница Рейан, которая возвращалась домой после очередной тайной прогулки. Движущаяся машина напугала коня, и он сбросил девушку на землю. Вдруг Миран понял, что это судьба преподнесла ему великолепный шанс отомстить за родственников. Приехав в дом, он не только предложил старику выгодное сотрудничество, но и попросил руки ненавистной внучки. Младшая Шадоглу не ожидала такого поворота событий, и категорически против, выходить замуж за незнакомца с холодными глазами. Дед тоже не в восторге от выбора невесты, ведь за такого завидного холостяка готов отдать в жены ему любимую внучку Ярем. Несмотря на все противоречия, помолвка пары состоялась. Бедняжка Рейан никак не может смириться, что ее супругом вскоре станет Асламбей. Но взаимная неприязнь очень быстро перерастает в симпатию и они осознают, что в их сердцах поселилась любовь. Героиня даже не догадывается, что истинной целью возлюбленного является месть ее семье. Помимо этого парень скрывает, что у него уже имеется жена.



