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Турецкий сериал на русском языке «Ветреный». Что победит сила любви или всепоглощающая месть?
23 Апреля 2021

Любовь – непредсказуемое чувство, которое приходит внезапно, не спрашивая на то разрешения. Именно о любви в основном снимаются знаменитые турецкие сериалы. Они настолько искренние и правдоподобные, что заслужили внимание многомиллионной аудитории почитателей всего мира. Стоит отметить, что смотреть онлайн турецкие сериалы с русской озвучкой на https://turkseries.tv/ предпочитает львиная доля населения планеты и исключением не являются отечественные поклонники. Неожиданный фурор восточного творчества убеждает, что вскоре они даже переиграют зарубежные многосерийки и вырвутся на лидирующую позицию в мировом кинематографе.

Ветреный смотреть на русском сериал


Что раскроет для зрителя турецкий сериал «Ветреный»

Все серии подряд турецкого сериала на русском языке Ветреный можно бесперебойно смотреть онлайн по ссылке абсолютно бесплатно. Познакомимся с кратким сюжетом, чтобы понять, что хотели донести до народа создатели.

Рейан – младшая наследница властного рода Шадоглу. Милая и привлекательная барышня верит в сказки и уверена, что когда-нибудь встретит своего принца и обретет долгожданное счастье. Девчонка часто терпит от деда издевательства, ведь он и не скрывает свою ненависть к родственнице, в жилах которой не течет их кровь. Сын Насуха Хазар когда-то привел в дом уже беременную женщину и женился на ней против воли отца. Отчим старался не обделять падчерицу, и воспитывал ее, как родную. Рейан мечтает покинуть ненавистный дом и больше не видеть злых родственничков.

TurkSeries - Ветреный турецкий сериал

Миран Асламбей – двадцатисемилетний парень, который вырос под бдительным взглядом бабушки Азизы, которая с раннего детства твердила внуку, что они обязаны отомстить за смерть его родителей. Виновником трагической кончины пары является Хазар Шадоглу. На протяжение всех лет парня снедает чувство мести и упорно продвигается к намеченной цели. Когда пришло время, он отправляется из Стамбула в Мидьят, чтобы встретиться с Насухом и предложить ему выгодное сотрудничество. Неожиданно на пути появляется молоденькая всадница Рейан, которая возвращалась домой после очередной тайной прогулки. Движущаяся машина напугала коня, и он сбросил девушку на землю. Вдруг Миран понял, что это судьба преподнесла ему великолепный шанс отомстить за родственников. Приехав в дом, он не только предложил старику выгодное сотрудничество, но и попросил руки ненавистной внучки. Младшая Шадоглу не ожидала такого поворота событий, и категорически против, выходить замуж за незнакомца с холодными глазами. Дед тоже не в восторге от выбора невесты, ведь за такого завидного холостяка готов отдать в жены ему любимую внучку Ярем. Несмотря на все противоречия, помолвка пары состоялась. Бедняжка Рейан никак не может смириться, что ее супругом вскоре станет Асламбей. Но взаимная неприязнь очень быстро перерастает в симпатию и они осознают, что в их сердцах поселилась любовь. Героиня даже не догадывается, что истинной целью возлюбленного является месть ее семье. Помимо этого парень скрывает, что у него уже имеется жена.


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