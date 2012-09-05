Цилиндрические поверхности обоих колец являются посадочными на вал или в отверстие. По этим поверхностям подшипникисоединяются с деталями опор. Чаще всего внутреннее кольцо устанавливают на вал с натягом, а наружное — в отверстие с небольшим зазором или наоборот, наружное кольцо устанавливают в отверстие с натягом, а внутреннее — на вал с небольшим зазором.

Существуют различные варианты закрепления внутреннего кольца 2 на валу 3:

за счет трения при посадке кольца на вал с натягом ;

разрезным пружинным кольцом 4 ;

шайбой 7, прижимаемой к кольцу болтом 5 с контрящей пластинчатой шайбой 6 ;

круглой гайкой 8 с контрящей пластинчатой шайбой .

В корпусе 1 наружное кольцо 2 подшипника может удерживаться фланцем 3 , гайкой 5 и др. При этом используются ограничительные пружинные кольца 6, компенсаторы 4 и другие детали, позволяющие обеспечить при сборке требуемую точность.

Сборка опоры с подшипником качения. При сборке такой опоры нужно обеспечить заданные зазоры между шариками или роликами и беговыми дорожками колец подшипника, а также необходимые посадки колец подшипника на соответствующие детали.