При необходимости оценить значимость бухгалтерского учета в жизнедеятельности компании, ни у кого не возникает сомнений в том, насколько важно, чтобы его ведением занимались квалифицированные специалисты. Так как важность надежного оказания бухгалтерских услуг (БУ) переоценить сложно, так как от них зависит эффективность работы самой компании и ее отношения с органами, задача которых – контролировать деятельность субъектов хозяйствования в Украине.

Задуматься о том, каким образом БУ будут оказываться на предприятии нужно еще до того, как пройдет регистрация ООО, стоимость и временной период для оформления всех бумаг – минимальны, так что до начала регистрации уже нужно иметь четкий бизнес-план. Ну и в нем, конечно же, должны быть отображены все важные моменты работы компании, включая те, которые описывают работу бухгалтерии. Тут важно обдумать две вещи – размер оплаты труда бухгалтера и, собственно, модель получения БУ.





Как определяется оптимальная ЗП для бухгалтера

При предварительной оценке труда отдельных сотрудников компании важно сразу уяснить, что особой экономии на оплате услуг бухгалтера добиваться не стоит, так как сотрудник должен обладать достаточной квалификацией и опытом, чтобы справляться с поставленными задачами и не создать проблем с налоговой инспекцией и прочими контролирующими структурами.

К тому же на размер расходов по оплате бухгалтерских услуг может сильно повлиять и выбор способа их получения. Например, помимо очевидного найма специалиста в штат сотрудников можно рассмотреть вариант взаимовыгодного сотрудничества со специализированными компаниями, которые оказывают бухгалтерские услуги, Киев цены на подобный труд разместившихся в нем фирм демонстрирует в довольно широком диапазоне, поэтому особого труда найти подходящий вариант не составит.





Как формируется размер ЗП

Вне зависимости от того, какому в итоге варианту будет отдано предпочтение, нужно при определении размера ЗП брать в расчет такие моменты:

квалификацию;

имеющийся опыт оказания бухуслуг;

отзывы прошлых работодателей/партнеров;

объем задач, требующих выполнения.

Также нужно брать в расчет, что погоня за экономией, как уже говорилось, ни к чему хорошему не приведет, но вот придерживаться золотой середины вполне возможно. Помним, что расходы на оплату труда становятся постоянными, а потому нужно тщательно изучить все доступные варианты.

Заканчивая разговор о бухгалтерских услугах, можно дать небольшой совет для тех, кто не видит иного варианта кроме создания собственного отдела бухгалтерии. В таком случае можно снизить нагрузку в виде ЗП бухгалтерам, если брать на работу опытных сотрудников и немного тех, кто еще не имеет стажа. Организацию труда при этом нужно наладить так, чтобы квалифицированные и опытные сотрудники контролировали результаты труда менее опытных. В таком случае первым можно платить больше, а вторым, соответственно, меньше, что снизит среднюю величину финансовой нагрузки.



