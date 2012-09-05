Уже давно признавалось, что идеальной системой смазки автомобильного шасси является так называемая централизованная система, где все подлежащие смазыванию места машины питаются маслом из единого центрального резервуара, или обслуживаются по мере надобности шофером, или же автоматически посредством какой- либо действующей силы, получаемой при движении автомобиля. Установка данной системы питания не должна конечно обходиться слишком дорого. Она должна питать маслом по мере надобности все опорные точки шасси, прекращая подачу смазки при остановках автомобиля, и должна выдерживать сотрясения шасси и те колебания, которые получаются в передаточных механизмах. Практика автомобилизма знает много разновидностей центральной системы смазки шасси, и, поскольку, все они развивались и испытывались специалистами данного дела, казалось бы, здесь лучше всего перейти к краткому описанию каждой из наиболее достойных внимания систем в отдельности. Двигатель глохнет после включения передачи? Регуляторы холостого хода стоит заменить в таком случае.

При указанной системе, равно как и при всех центральных системах смазки шасси, все места смазки соединены друг с другом параллельно, и поскольку сила, нагнетающая масло, остается одинаковой для всех смазываемых мест, относительное количество масла, приходящееся на разные подшипники, определяется величиной того сопротивления, которое встречает масло как на своем пути, так и в самом подшипнике. Если бы сопротивление зависило только от соединительных клапанов а подшипников, то в случае сильной разработки одного из них он поглотил бы наибольшую часть нагнетаемого насосом масла и лишил бы смазки остальные смазываемые места. Для предотвращения этого и устанавливаются регулировочные клапаны . Пропускные каналы этих клапанов столь малого диаметра, что сопротивление их протеканию потока масла во много раз превышает сопротивление даже наиболее плотного подшипника. А потому подача масла в подшипник находится почти всецело в зависимости от регулировочного клапана, тогда как состояние самого подшипника не играет здесь никакой роли.

Разработано несколько систем переходных соединений со всеми частями шасси, причем особый интерес представляет конструкция соединения между рамой шасси и осью, предназначаемая для снижения напряжений, возникающих от пружинящего действия трубок. Для данных соединений употребляют трубки с толстыми медными стенками. Соединительная труба состоит из прямой трубки со спиралью на каждом конце, причем она соединяется с рамой и осью колеса в таких точках, которые отстоят друг от друга на значительном расстоянии по горизонтальной плоскости. При такой конструкции соединения не бывает, очевидно, перенапряжений под влиянием изгиба. Следует помнить, что при применении описанных систем смазки шасси надо всегда подводить масло со свободной ненагруженной стороны подшипника.