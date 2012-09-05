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Центральная часть рамы легкового автомобиля
24 Января 2018
Теги: авто

Обвязка кузова опирается, как правило, непосредственно на боковые лонжероны рамы, по применение таких, поддерживающих кузов, кронштейнов дает возможность уменьшить ширину рамы в задней ее части, что бывает довольно часто весьма желательным. Если на заднем выгибе рамы поставлена штампованная стальная поперечина, то эта поперечина может быть настолько расширена по концам, что ее можно приклепать к верхней полке в повышенной части рамы и к нижней полке в пониженной ее части. Такая конструкция значительно расширяет площадь стыка между поперечиной и боковым лонжероном как по горизонтальному, так и по вертикальному направлениям, содействуя поэтому увеличению общей жесткости рамы.

У легковых автомобилей задние концы двух боковых лонжеронов соединяются обычно широкой пластинкой, которая служит предохранительным щитом для бака с горючим, причем иногда к ней посредине прикрепляется кронштейн для запасного колеса. Эта пластина идет сначала вдоль верхней полки бокового лонжерона почти по всей ее ширине, а затем вниз к нижней полке, к которой она также примыкает на известном протяжении. Оба борта указанной пластины отстоят довольно далеко друг от друга как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, содействуя поэтому еще большей жесткости рамы. Тем не менее, для придания большей сопротивляемости скручивающим усилиям, у многих легковых автомобилей имеется, непосредственно позади упомянутой поперечины, еще одна трубчатая поперечина.

При проектировании выгибов в раме радиусы наружного контура должны намечаться как можно большего размера, поскольку трудно штамповать короткие кривые. Полкам следует придавать примерно одинаковую ширину, а концы поперечин должны быть рассчитаны так, чтобы полки пригонялись одинаковой длины. При этом можно достичь известной экономии при устройстве косынки в одно целое с поперечиной.

 

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тут были комменты. RIP!






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