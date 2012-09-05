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Центр давления на зуб шестерни
8 Мая 2018
Теги: авто

Конические шестерни передают на свои опоры как радиальные, так и осевые нагрузки. Для расчёта нагрузок на опоры необходимо предварительно определить точку приложения равнодействующей нагрузки на поверхность зуба шестерни. При этом исходим из наличия идеальных условий, когда нагрузка, действующая на зуб, распределяется по его длине пропорционально прочности его сечения. В действительности, конечно, многое зависит от точности изготовления, монтажа и регулировки передачи.

Обозначим п — отношение длины зуба к длине образующей начального конуса, т — коэфициент, который выражает отношение расстояния от вершины начального конуса до точки приложения равнодействующей к длине образующей начального конуса. Из общеизвестной формулы расчёта шестерён на прочность известно, что прочность сечения зуба прямо пропорциональна окружному шагу; шаг равномерно уменьшается от большого диаметра шестерни до вершины конуса, где он равен нулю. Прочность зуба шестерни пропорциональна также длине зуба. Вертикальные линии аЬ, сё и ef представляют в некотором масштабе окружной шаг в соответствующих точках, а вертикаль сё предположительно делит шестерню на две равнопрочные части. Поскольку прочность шестерни пропорциональна произведению её окружного шага на длину зуба, площади А и В должны быть одинаковы.

Выведенная формула применима и к полуосевой шестерне, но результаты подсчёта будут различными, поскольку угол начального конуса у у сателлита и полуосевой шестерни не одинаков. При расчёте шестерён диференциала нет необходимости так подсчитывать радиальную нагрузку на палец сателлита, — она может быть определена более просто и с достаточной точностью (как было показано выше), исходя из передаваемого задним мостом крутящего момента, среднего расстояния от опорной поверхности пальца сателлита до оси вращения и числа сателлитов. При определении осевой нагрузки на каждый сателлит нужно учитывать, что его диаметрально противоположно расположенные зубья нагружены одновременно.

 

 


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тут были комменты. RIP!






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