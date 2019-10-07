Отправляясь на обычные мойки автовладельцы возвращаются оттуда разочарованными. После таких моек они постоянно обнаруживают мелкие дефекты или же недоработки, которых до обращения не было. А работники шиномонтажа или же мойщики отказываются объяснять, что они вытворяли с авто, когда вас не было. Поэтому не стоит довольствоваться малым, закрывая при этом глаза на низкокачественный сервис и отсутствие квалифицированных кадров или же современного оборудования. Качественный детейлинг и шиномонтаж akvahouse24.ru//shinomontazh автовладельцы смогут заказать в центре Akvahouse.



В Akvahouse выполняется комплексная мойка автомобильного транспорта и мотоциклов вместе с их предпродажной подготовкой. Профессиональные мастера и и мойщики центра работают с использованием высокотехнологичных аппаратов, а также расходников. Они имеют огромный практический опыт и теоретические знания. Каждого клиента здесь слушают внимательно, учитывая все его пожелания. Посетители центра могут воспользоваться полным спектром сервисов по обслуживанию и очистке автотранспортных средств. Кроме комплексной здесь выполняется экспресс-мойка, очистка дисков, двигателей или же кузова. Поверхности обрабатываются обычным или же горячим воском. Также доступна услуга по чернению резины и консервации.



Сухая уборка и детейлинг в Электростали выполняется с использованием специальных пылесосов. Ими очищаются багажник и салон. Мастера сервис-центра протирают стекла и полируют пластик. Автовладельцы также могут заказать выборочную или же комплексную химчистку. Мастера центра удалят пятна различного происхождения или же следы пребывания домашних питомцев. Особым спросом пользуется восстановительная полировка. В центре можно заказать нанесение таких защитных покрытий как антидождь или же нанокерамика.



Кроме шиномонтажа специалисты детейлинг-центра выполняются аргонно-дуговую сварку и покраску дисков. Особо следует отметить доступность тарифов на перечисленные работы, которые действуют в центре. Современное модификации авто являются настоящими бриллиантами, которые всегда должны сверкать, радуя взор владельца или же посторонних. Для достижения подобной задачи детейлинг-центр предлагает услугу покрытия авто жидким стеклом, которое защитит кузов от царапин или же сколов. После такой манипуляции ваше авто в буквальном смысле засверкает. Покрытие также защитит транспортное средство от грязи и пыли наших дорог. На таком персональном автотранспорте вы будете ездить комфортно и уютно.

