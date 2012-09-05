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Центовый счет - разумный способ торговли на Форекс для новичка
6 Июня 2017

Рост желающих попробовать свои силы в торговле на Форекс вынудили брокеров пойти навстречу и предложить такую услугу, как центовый счет, который не требует большого стартового капитала, но при этом позволяет окунуться в волшебный мир денег и мировую торговлю валютой.

Центовый счет – первый шаг к торговле реальным капиталом

Достаточно зайти на Форекс сайт некоторых брокеров и можно увидеть, что некоторые позволяют новичкам открывать центовые счета, начиная с суммы всего в $10. Конечно, пытаться торговать с таким капиталом и мечтать о больших прибылях не стоит, так как уровень маржи в этом случае не позволит трейдеру особо развернуться на Форекс. Многие в этом случае бросают этот вариант из-за скучности или же сливают весь депозит, начиная рисковать, пытаясь заработать много и сразу.

Стоит сказать, что рисковать на Форекс по крупному – себе в убыток. Рынок не любит подобных действий и часто очень больно наказывает. Суть торговли на центом счете состоит не в том, чтобы получить большую прибыль, а в том, чтобы постепенно перейти от торговли на демо-счете к использованию реальных денег. Форекс брокеры центовые счета открывают не для заработка, а для привлечения новых клиентов.

Центовый счет, условия открытия которого можно узнать, зайдя на любой Форекс сайт, представляет собой своего рода «мостик» между виртуальными деньгами на демо-счете и реальным капиталом. Дело в том, что новички часто не отличаются особой стрессоустойчивостью, в отличие от более опытных трейдеров, поэтому потренировавшись на демо-счетах и получив сравнительно неплохие результаты, сразу же кидаются «в омут с головой». Однако торговля на реальном счете вызывает уже совершенно другие эмоции. У неопытных трейдеров начинает появляться страх потерять деньги. Они часто мучаются от сомнений при принятии того или иного решения. Это часто приводит к тому, что они сомневаются и отказываются от правильных действий, и под воздействием стресса и волнения часто совершают даже простейшие ошибки, которые на демо-счете не сделали бы никогда.

Именно поэтому центовый счет является предпочтительным для новичка на Форекс, который хочет постепенно закрепить все то, чему он научился на демо-счете, но при этом он еще не готов взять на себя больший риск. Этот вариант позволяет отработать свою собственную или заимствованную торговую систему, не подвергаясь большим рискам потерять много денег.

В отличие от демо-счета, который достаточно расслабляет начинающего трейдера, так как нет никакого риска потерять настоящие деньги, а значит и нет ничего страшного в ошибках, центовый счет уже заставляет проявлять свои знания и умения в большем масштабе. Выбор в пользу центового счета – это еще один шаг на пути к достижению успеха на Форекс!


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