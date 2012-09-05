Далеко не у каждого человека сегодня есть возможность приобретения
дорогостоящих элитных часов оригинального швейцарского бренда RealWatch.
Их стоимость многократно превышает заработок среднестатистического
россиянина. Но благодаря онлайн-магазину RealWatch любой желающий сможет
купить высококачественные копии таких часовых механизмов и
насладиться ими. Изготавливаются данные изделия в Бельгии. Кроме мужских
моделей в каталоге онлайн-магазина представлены и дамские часы. Каждое
изделие сопровождается сертификационной документацией, подтверждающей их
великолепное качество. Кроме этого они отличаются долговечностью и
надежностью.
Если вы желаете подчеркнуть индивидуальный статус и выделиться из массы
качественные, стильные реплики швейцарских моделей часов будет идеальным
выбором. Они помогут продемонстрировать окружающим, что у вас
безупречный вкус. При этом вам не придется тратить баснословные суммы,
покупая элитные аксессуары. От оригиналов такие реплики практически
ничем не отличаются. Переводится данное слово с английского, как точная
копия. Это аналоги оригиналов с идентичной функциональностью и дизайном.
Единственное различие – это дешевые материалы изготовления корпуса, а
также технология изготовления. Поэтому стоят они гораздо дешевле
моделей, в изготовлении которых используются драгоценные металлы.
На подобии подлинников копии состоят из сложных механизмов, но для
украшения корпуса использованы полудрагоценный циркон и стразы
высочайшего качества. Заводы по производству таких изделий полностью
автоматизированы и оснащены инновационными высокотехнологичными линиями.
По внешнему виду они полностью копируют оригиналы, поэтому
неискушенному человеку трудно их отличить от настоящих швейцарских
часов. Снижение стоимости копий – это заслуга замены драгоценных
металлов. Качественной называют реплику, которая копирует эксклюзивные
брендовые часы. Но у них очень много отличительных примет в сравнении с
банальными подделками. Следовательно, даже невооруженным глазом человек
сможет различить такие изделия по внешнему виду и функционалу.
Решив приобрести часы-копии, необходимо уделить внимание производителю.
Лучшие реплики собирают на заводах в Австрии и Бельгии. Также следует
изучить техническое оснащение, в том числе механизмы, использованные в
конструкции. В репликах премиум-класса использованы заводские механизмы
швейцарского бренда марок ETA или Ronda. Важное значение имеет и внешний
вид часов-реплик. На циферблате или же корпусе недопустимы сколы,
потертости или иные дефекты. Высококачественные копии всегда
поставляются с гарантийной документацией. Если продавец не предъявил
гарантию, лучше изделие не покупать.