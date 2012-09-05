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Цените время!
4 Декабря 2021
Теги: часы

Далеко не у каждого человека сегодня есть возможность приобретения дорогостоящих элитных часов оригинального швейцарского бренда RealWatch. Их стоимость многократно превышает заработок среднестатистического россиянина. Но благодаря онлайн-магазину RealWatch любой желающий сможет купить высококачественные копии таких часовых механизмов и насладиться ими. Изготавливаются данные изделия в Бельгии. Кроме мужских моделей в каталоге онлайн-магазина представлены и дамские часы. Каждое изделие сопровождается сертификационной документацией, подтверждающей их великолепное качество. Кроме этого они отличаются долговечностью и надежностью.

Если вы желаете подчеркнуть индивидуальный статус и выделиться из массы качественные, стильные реплики швейцарских моделей часов будет идеальным выбором. Они помогут продемонстрировать окружающим, что у вас безупречный вкус. При этом вам не придется тратить баснословные суммы, покупая элитные аксессуары. От оригиналов такие реплики практически ничем не отличаются. Переводится данное слово с английского, как точная копия. Это аналоги оригиналов с идентичной функциональностью и дизайном. Единственное различие – это дешевые материалы изготовления корпуса, а также технология изготовления. Поэтому стоят они гораздо дешевле моделей, в изготовлении которых используются драгоценные металлы.

На подобии подлинников копии состоят из сложных механизмов, но для украшения корпуса использованы полудрагоценный циркон и стразы высочайшего качества. Заводы по производству таких изделий полностью автоматизированы и оснащены инновационными высокотехнологичными линиями. По внешнему виду они полностью копируют оригиналы, поэтому неискушенному человеку трудно их отличить от настоящих швейцарских часов. Снижение стоимости копий – это заслуга замены драгоценных металлов. Качественной называют реплику, которая копирует эксклюзивные брендовые часы. Но у них очень много отличительных примет в сравнении с банальными подделками. Следовательно, даже невооруженным глазом человек сможет различить такие изделия по внешнему виду и функционалу.

Решив приобрести часы-копии, необходимо уделить внимание производителю. Лучшие реплики собирают на заводах в Австрии и Бельгии. Также следует изучить техническое оснащение, в том числе механизмы, использованные в конструкции. В репликах премиум-класса использованы заводские механизмы швейцарского бренда марок ETA или Ronda. Важное значение имеет и внешний вид часов-реплик. На циферблате или же корпусе недопустимы сколы, потертости или иные дефекты. Высококачественные копии всегда поставляются с гарантийной документацией. Если продавец не предъявил гарантию, лучше изделие не покупать.

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