Поскольку официальный импортер торгует, как правило, через официального дилера, а дилер имеет сервисную станцию, то встает вопрос о сертификации сервисной станции (прерогатива Госстандарта) и приобретения лицензии на торговлю автомобилями.

Все это вновь неизбежно скажется на продажной цене автомобиля. По прикидкам, прибавка может составлять около 150 долларов на автомобиль. Учитывая прибыль дилера, как правило, не менее 1000 долларов с автомобиля, покупателю этот автомобиль обойдется не менее чем в 20590 долларов, или уже 204 % контрактной стоимости! Это — по самым оптимистичным подсчетам. То есть, сегодняшняя цена на простенький автомобиль класса Nissan Sunny взлетает на уровень прошлогодней цены на BMW пятой серии.

Учитывая то, что уже приняты или находятся в стадии разработки указы, практически запрещающие физическим лицам беспошлинный ввоз автомобилей из-за рубежа, остается сказать одно: готовьте деньги, господа, и деньги немалые! Каждый автовладелец знает в какую кругленькую сумму выливается заправка авто. Поэтому купить 95 бензин оптом будет самым верным решением.

Самое интересное во всем этом то, что многие из этих мероприятий проводятся в жизнь под лозунгом «защиты прав потребителя». Очень напоминает незабвенное: «Идя навстречу пожеланиям трудящихся»...

Все объяснения со стороны официальных лиц, которых, впрочем, было немного, шиты белыми нитками и не выдерживают никакой критики. Ясно, что не интересы потребителей, а интересы деятелей от таможни и госбюджета, а также интересы нашей разваливающейся автомобильной промышленности призваны защитить все эти законы и распоряжения. И именно эти деятели усиленно раздувают миф о заинтересованности иностранных автомобильных фирм и импортеров в работе на нашем рынке. Какая может быть заинтересованность при годовом объеме продаж в со гни раз меньше, чем месячные продажи в какой либо из европейских стран? На самом-то деле работа многих иностранных компаний на нашем рынке — это скорее политическая акция поддержки пашей страны, чем действия, продиктованные экономической целесообразностью.