Впервые за три с половиной года представителей «Скудерии» не оказалось на подиуме! Героем же Мельбурна стал Кими Райкконен: стартовав из боксов, финн смог возглавить гонку и удержать лидирующую позицию под натиском пятикратного чемпиона мира. Более того, он заставил Шумахера ошибиться, что в конечном итоге стоило лидеру «Ferrari поврежденного болида, незапланированного пит-стопа и потери надежд на подиум.

Победу у Кими отняла собственная команда, неправильно настроившая ограничитель оборотов его двигателя. Штраф за превышение скорости на пит-лейн на 1.1 км/ч и итоговое третье место стали наказанием за эту оплошность. Победителем же стал напарник Райкконена по команде Дэвид Култхард, державшийся в тени до грубейшей ошибки лидера гонки на тот момент Монтойи. Колумбиец не смог удержать свой Williams на трассе и фактически подарил Дэвиду победу.

Единственной командой. не совершившей тактических ошибок (если не считать проблемы финна) стал «McLaren. Всех же остальных новый формат квалификаций и дождь выбили из колеи, что только добавило зрелищности гонки. Но больше всех от них пострадали дебютанты чемпионата — ни один из четверых до финиша не добрался.Скорее всего, на следующем этапе в Малайзии таких ошибок команды нс совершат. Но впечатления от первой гонки сезона это не изменит. Привычный ход гоночного уикэнда Формулы-1 разрушен. Наконец-то.

Компания «Ford» в этом году отмечает 100-летний юбилей. Ностальгический настрой отразился и в стиле перспективных моделей — вице-президент корпорации по дизайну Джей Мэйс называет эту тенденцию «ретрофутуризмом».