В последнее время дорожные службы нередко принимают решение купить лежачий полицейский. Данное приспособление является искусственной частью дороги, выглядящей в форме выступа, изготовленного на основе резины с разметочной плёнкой в районе углублений на покрытии. Такие устройства, кроме прочего, могут иметь различия в цвете, часто на трассах с плохим освещением монтируют конструкции с белой либо жёлтой разметкой.

Эти приспособления фактически можно рассматривать в качестве сегментированных изделий, за счёт чего можно выполнять сборку ИДН различной длины. Сегменты всегда имеют стандартизированную длину – 500 миллиметров, за исключением крайних блоков с определённым заглублением – их протяжённость составляет порядка 22-25 сантиметров. Что касается ширины, то есть два стандарта – 500 и 900 миллиметров.

Лежачие полицейские могут эксплуатироваться в достаточно обширном температурном диапазоне, начиная с -50 и заканчивая +60 градусами по шкале Цельсия. По причине своего состава, ИДН обладают великолепными характеристиками механического изнашивания – в действительно его словно и нет. Монтаж подобных конструкций часто осуществляется посредством специализированных анкерных болтов.

С какой целью применяется данная продукция? Ею основная функция состоит в принудительном регулировании режима скорости на маленьких участках автострад. Автомобилист, подъезжая к этому приспособлению, либо решит уменьшить скорость, либо его машина подлетит, как на хорошем трамплине, что в дальнейшем может привести к дорогому ремонту транспортного средства.

Чаще всего лежачие полицейские эксплуатируются в городах, точках существенного скопления прохожих. В государствах, где процветающим направлением является туризм, данные устройства нередко применяются поблизости от гостиниц, чтобы увеличить безопасность передвижения гостей. Сегменты этих конструкций размещают на асфальте, их жёстко скрепляют друг с другом посредством крепежа «ласточкин хвост».

Мобильность и тривиальность сборки и монтажа помогает применять их не только временно, но и стационарно, и это свойство выгодно отличает эти приспособления от аналогов. Временная установка размещается в местах краткосрочного изменения либо ограничения скоростного режима перемещения транспорта. В последнее время стали активно применяться и типы ограничивающих устройств. К примеру, многие компании принимают решение купить бетонную полусферу.



