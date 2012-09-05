Программа выпуска Volvo ХС90 ориентирована в основном на американцев. Грамотная маркетинговая политика дала хорошие результаты — новый SUV уже получил титул «Внедорожник года» в Северной Америке. Машины сходят с конвейера только в самой Швеции — независимо от того, на какой рынок идет поставка.

Впрочем, современные технологии сервиса Volvo позволяют в считанные минуты электронным способом перенастроить системы автомобиля под национальные технические требования (это относится, например, к токсичности выхлопа, геометрии светового потока фар головного освещения).

В Штатах, где продается более половины всех выпускаемых Volvo S80, еще большей популярностью пользуется Nissan Maxima (под маркой Infiniti 135). В Европе все наоборот: на каждую проданную Maxima приходится шесть Volvo S80. На нашем рынке ситуация в этом отношении вопреки обыкновению ближе к «американской модели», чем к «общеевропейской»: в рейтинге новых иномарок в прошлом году Maxima уверенно лидирует по объему продаж Volvo S80 имеет весьма неплохие показатели — особенно заметные на фоне значительного различия цен в пользу японской модели.