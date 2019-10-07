Коробка передач является важным компонентом трансмиссии. Ее функция — изменять передаточное число по пути от двигателя к колесам. Трос переключения передач Форд Транзит 2010 выполняет функцию изменения скоростных режимов. На сайте можно купить этот компонент во всех доступных вариациях.





Принцип работы, внешний вид

Изнутри коробка с тросовым приводом выглядит, как схема со множеством деталей, благодаря которым переключение передач получается плавным и быстрым. Основная функция компонентов — снизить вибрационную нагрузку на двигатель при переходах на другие скоростные режимы. Для водителя это ощущается как уверенный, плавный ход рукоятки с момента изменения скоростного режима.

Конструктивно трос представляет собой два прочных каната, состоящего из жилок, заключенных в металлическую оплетку. На обоих концах находятся шарниры-маятники, благодаря которым происходит вращение относительно друг друга. Присутствует шток с шарнирным наконечником, за счет чего деталь соединяется с узлами коробки. Соединения снабжены втулками, уплотнительным элементом, чтобы герметизировать стыки.

Трос переключения передач Форд Транзит 2010 появился в коробке сравнительно недавно, после 2000 года. До него успешно применялись тяги на заднеприводных моделях. Впервые новинку опробовали на переднеприводном автомобиле Форд. Тяги, хоть и прочнее по своей конструкции, но делали процесс переключения передач тугим. За счет эластичности нового решения проблема была моментально решена.

Кроме того, тяги требовали специального места, магистралей. Приходилось учитывать такие факторы, как:

• расположение;

• запасы прочности кронштейнов крепления шарниров.

В переднеприводной модели Форда с дизелем 2.0 л трос был опробован, а затем стал серийным компонентом. Микроавтобус имел достаточно свободного места моторного отсека, что позволило установить новый компонент для комфортного переключения передач. Тросы ставили парой, но независимо друг от друга. Один обеспечивал задний ход, другой — режим изменения скоростей. Такая компоновка существует поныне.

В 2006 году произошла модернизация, когда оба тросика объединили в один узел посредством резинового уплотнителя. Вскоре деталь стали устанавливать на все микроавтобусы Форд, независимо от привода. Уплотнитель выполняет две функции:

• защищает от перетирания (о перегородку моторного щита);

• обеспечивает дополнительную жесткость.

К кулисе деталь крепят через фиксатор, который защелкивается на шарнире. Меняют парой, так как она представляет собой единый узел. Дополнительную информацию о тросе вы можете найти на странице https://ford-transit.spb.ru/korobka/trosa-kpp/.



