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Триумф бельгийцев
18 Октября 2018
Теги: авто

Финишировал личный чемпионат мира по мотокроссу. Его результаты доказали миру, что спортсменам Бельгии сегодня нет равных в «королевском» классе. На протяжении всего турнира, состоящего из 14 этапов, весь подиум занимали они. В пятый раз титул чемпиона завоевал Стефан Эверте («Ямаха», 291 очко). Серебряная награда у Джоуля Сметса (КТМ, 273), «бронза» у Марнинга Бервойетса («Ямаха», 211).

В классе «250» отличился Михаэль Пишон (Франция, «Сузуки», 318). Завоевав досрочно после двенадцати Гран-при звание чемпиона, он мог бы и расслабиться. Но французу этого мало - он выиграл и оставшиеся два этапа в Италии и Австрии. «Серебро» увез в Австралию Чад Рид («Кавасаки», 190), бронзовая медаль досталась ирландцу Гордону Крокарду («Хонда», 188).

В классе 125 куб. см безоговорочный фаворит - англичанин Джеймс Добб (КТМ, 228). Он стал чемпионом мира уже после одиннадцати этапов. На протяжении всего турнира ровно выступал бельгиец Стив Рамон («Кавасаки», 182), ему и досталась серебряная награда. Эрик Иггенс (Нидерланды, КТМ, 171) награжден бронзовой медалью.


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тут были комменты. RIP!






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