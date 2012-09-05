Несмотря на наличие разнокалиберных импортных внедорожников, в финал вышли «Нивы» и один-единственный лифтованный «УАЗ». В результате комментатор едва не охрип в порыве патриотизма, а зрители его от всей души поддерживали. Они лезли на трассу, роняли вешки и почти что бросались под колеса. Судьи просто не успевали их отгонять. Тем не менее решать этот вопрос в будущем организаторам все равно придется. Соревнования должны проходить без жертв, причем с обеих сторон - гонщикам нужно все же ездить в шлемах.

К величайшему сожалению, на существенно переделанной «Ниве» Алексея Короткого, представителя команды «Клуба » и претендента на победу, в финале «умер» задний редуктор. Машина с большим трудом, не без посторонней помощи смогла покинуть трассу на «передке».

Главную роль все же сыграл опыт - первое место заняли недавние победители Чемпионата России по ралли-рейдам Алексей Елышев и Олег Супруненко. Что же касается захвата всех трех первых мест «Нивами», то все объясняется просто - короткобазный автомобиль на извилистой трассе всегда в выигрыше, а единственное труднопроходимое место призеры в финале объехали. Покупаете поддержанную машину? Быстрая проверка автомобилей позволит узнать его историю и не ошибиться в выборе.

Так что соревнования получились самые что ни на есть внедорожные, хотя и не безумно тяжелые. Впрочем, со сложностью все понятно - почувствовав свои возможности, участники на серийных машинах будут «джиповать» до тех пор, пока не поймут, что «подсели» на off-road и пора строить Автомобиль. А там уж и сложность трасс можно будет повышать. Во всяком случае, планы такие у организаторов есть.

Проводимый раз в два года Амстердамский «грузовой» автосалон год от года завоевывает все больший авторитет у всех, кто интересуется коммерческим транспортом. Ежегодно его посещают свыше 200 тысяч человек, для которых в одиннадцати залах крупнейшего городского выставочного комплекса RAJ общей площадью 56 700 кв. м свыше 300 фирм со всего мира показывают свою продукцию.