На высшую ступень подиума, прошедшего в этот раз по понятным причинам без традиционного душа из шампанского, поднялся Шумахер-старший. Баррикелло довольствовался лишь третьим местом — его механики не смогли четко обслужить своего подопечного на пит-стопе. При этом и тактику пилотов Рона Денниса проигрышной назвать никак нельзя. Райкконен в четвертый раз подряд поднялся на подиум, а Култхард пробился на пятое место. Таким образом лидерство в Чемпионате мира по-прежнему удерживают гонщики в серебряных комбинезонах, а их команда сохраняет первое место в Кубке Конструкторов.

Уже в следующей гонке «Богині» выкатит на стартовую решетку свою новую машину, которая обещает быть еще быстрее нынешней. Ответ же «МсБагеп» ожидается не раньше начала лета. Правда, болид МсБагеп МР4-18 будет уже оружием будущего чемпионата. В отличие от первых трех этапов сезона, Гран При Сан-Марино напряженностью сюжета не блеснул. Тем не менее, эта гонка стала весьма драматичной по иной причине

Быть сильным

Ждать сюрпризов от автодрома имени Эн но и Дино Феррари нс приходилось — слишком уж хорошо «Беггап» знает свой домашний трек, чтобы оставлять на нем шансы соперникам. Весь гоночный уик-энд в Имоле царствовал Михаэль Шумахер, выигравший, наконец, первую гонку в сезоне. Премьер «Беггап» доминировал в Имоле весь уик-энд, отдав инициативу главным сегодняшним соперникам «Скудерии» — «МсБагеп» только в субботней тренировке. Однако победное настроение пятикратного чемпиона мира омрачила смерть матери. Скончавшаяся в Кельнской клинике 55- летняя Элизабет Шумахер около недели пребывала в коме и умерла в субботу вечером не приходя в сознание. Братья Шумахеры, разделившие первую линию стартовой решетки, сразу после квалификации улетели в Кельн и вернулись только перед гонкой, приняв решение выйти на старт.