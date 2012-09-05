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Три плюс один
7 Октября 2020
Теги: авто

Ожидающего увидеть в Черкассах мощную панораму индустриального гиганта ждет разочарование — завод на самом деле совсем не велик (по крайней мере, пока). Гигантизмом здесь не страдают: производство размешается в трех цехах, а со дня на день начнет работу четвертый. Три действующие цеха — заготовительно-механический, черного кузова и сборочный представляют собой своеобразный конвейер: в первом готовятся детали будущего кузова автобуса, во втором они принимают собственно «автобусную форму», и, наконец, в третьем фактически становятся автобусом, получая кроме прочего двигатель, переднюю ось, задний мост и прочие комплектующие от японской компании «Биги».

Цеховой прирост

Практически еще одним самостоятельным цехом является новый покрасочный комплекс — он был запущен в конце декабря 2002 гола, и сейчас здесь становятся яркими и блестящими три автобуса в день. Сам комплекс площадью более тысячи квадратных метров из четырех мест подготовки и четырех же окрасочно-сушильных камер производства польской компании БМАУТБ позволяет поднять производительность до 1500 автобусов в год (4 машины вдень). С особой гордостью заводчане демонстрируют новый цех изготовления деталей из стеклопластика. Здесь будут выпускать передние и задние «маски» автобусов — благодаря использованию стеклопластиковых деталей кузова автобусы не только приобретают благородный внешний вид, но и становятся гораздо практичней в эксплуатации. Цех создан на базе оборудования американской компании МРУ и рассчитан на 150 тонн продукции в год.

С индексом «Новинка»

Интересно, что производство на «Черкасском автобусе» — процесс достаточно гибкий. Б зависимости от загрузки мощностей может меняться место в процессе монтажа отдельных комплектующих, а замена и модернизация некоторых деталей не требует переналадки всего производства. Видимо, такая пластичность и позволят постоянно работать над модернизацией модельного ряда — сегодня в планах выпуска уже четыре модификации «Богданов» разной длины, а в начале гола была презентована новая версия городского малого автобуса А-092. Это при том, что и А-091 уж никак не назовешь устаревшим; однако только постоянно совершенствование продукта позволяет заводу оставаться в числе лидеров национального автобусостроения. Причем А-092 не заменит на конвейере привычный «Богдан» —технологический процесс позволяет выпускать две модели параллельно, что и будет происходить с постепенным смешением акцепта в пользу А-092.

 


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