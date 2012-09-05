Надо сказать, что еще 60 лет назад Донингтон-парк впервые принимал гоночные автомобили. С 1933 по 1939 четырежды разыгрывался Большой Приз Донингтона и тогда на трассе царствовали легендарные «Серебряные стрелы» из Германии Mercedes-Benz и Auto Union. Потом, правда, здесь наступил долгий перерыв, но в середине семидесятых в Донингтоне вновь зазвучали могучие гоночные моторы. Вначале это были мотоциклы, затем формулы младших классов, спорт-прототипы и, наконец, королевская Формула-1!

Неудивительно, что все пилоты с некоторой опаской приступили к тренировкам на этой новой для себя трассе. Лишь двоим гонщикам: Дереку Уорвику и Филиппу Алльо трасса была хорошо знакома по прошлогодней гонке на спортивном автомобиле-прототипе Peugeot 905. Всем прочим приходилось приноравливаться к сложному и быстрому автодрому, как говорится, на ходу.

Тем не менее, с первых же минут тренировок главные фавориты — Williams и McLaren — вновь подтвердили свой класс. Но если в первый дождливый день лучшее время прохождения круга показал специалист по дождю Айртон Сенна, то на второй день квалификации тон задавали уже Алэн Прост с Дэмоном Хиллом. Просту к тому же пришлось приложить немало усилий, чтобы отнять у товарища по команде свое «законное» первое место на старте — уж очень англичанин Хилл хотел отличиться на родной земле. Еще хуже пришлось трехкратному чемпиону мира из Бразилии. После титанических усилий Айртон вынужден был довольствоваться всего лишь четвертым местом на старте, так как третье досталось «солнечному мальчику» Михаэлю Шумахеру, дебютировавшему здесь с новой версией гоночного болида Benetton В193В. Но даже новый автомобиль не позволил Шумахеру ближе, чем на полторы секунды приблизиться к результату Проста. Все это могло означать ничто иное, как грядущее превосходство команды Williams-Renault в самой гонке. Если бы не одно но: английская погода.

До последней предстартовой минуты никто не решался с уверенностью предсказать, что вытворят хляби небесные. Моросил мелкий противный дождик, и поэтому все без исключения пилоты стартовали на дождевой резине. Особо опасным в этих условиях становился старт, но никаких коллизий, к счастью, не случилось. Тем не менее, первый круг оказался очень интересным и захватывающим.