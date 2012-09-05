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Трасса в равнинной местности
17 Июля 2019
Теги: авто

Равнинными называют места, рельеф которых весьма слабо расчленен и имеет небольшие колебания высотных отметок. С точки зрения проложения дорог можно выделить несколько видов равнинного ландшафта.

Длинная прямая просека с геометрически правильными параллельными краями кажется особенно некрасивой при широкой полосе вырубки главным образом из-за голой поверхности полос боковых обрезов. Такого впечатления не будет при узкой просеке, когда деревья расположены непосредственно за внешней бровкой канав. Первоначальный вид широкой просеки впоследствии улучшается при зарастании обрезов кустарником и молодыми деревьями, когда создается плавный переход от низкорослых кустарников у края дороги к высоким деревьям основного леса.

Резкая прямолинейная граница просеки постоянной ширины некрасива. Желательно делать ее волнистой и исправлять посадкой оторванных от общего массива древесных групп и устройством уширений — лужаек, на которых целесообразно располагать площадки отдыха. Особенно живописны опушки, когда в групповые посадки введены иные породы, чем составляющие основной массив (лиственные при хвойном лесе и наоборот).

Чтобы расчленить однообразные пейзажи, иногда устанавливают на придорожной полосе беседки для отдыха или скульптуры. Отличаясь от зеленого фона леса по окраске и привлекая издалека внимание водителей, они, по идее, должны были бы устранять утомляющее воздействие однообразия стены леса. Однако частое несоответствие формы многих сооружений их функциональному назначению (беседка в виде гриба-мухомора) или их явная ненужность и бесполезность (статуи медведей или лосей, окрашенные серебряной или зеленой краской) иногда производят раздражающее впечатление. В этом отношении полезно прислушаться к мнению столь авторитетного специалиста, как известного скульптора С. Т. Коненкова, описывавшего свои впечатления о поездке по автомобильной дороге: «И тут пошли все новые и новые причуды! Застыли у дороги бетонные чучела медведей, оленей. С какой стати наставили их тут? Что они означают? Может быть это своеобразные дорожные знаки: дескать водятся медведи в этом лесу? Но всем известно: в этих местах давно уже нет медведей! А может поставлено это для украшения? Однако такого рода муляжи, конечно, ничего не украшают»

 

 


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