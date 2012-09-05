Переходы от общего продольного профиля и плана к индивидуальному для каждой из проезжих частей не должны нарушать плавности участка в целом. Чем меньше заметен переход от расположения проезжих частей в одном уровне к ступенчатому, тем лучше запроектирована дорога. Неправильно, когда одна из проезжих частей отдаляется от другой при помощи S-образных обратных вспомогательных кривых, ухудшающих условия движения. Для того чтобы обеспечить плавность, переход как в плане, так и в продольном профиле, наиболее целесообразно начинать с криволинейного участка.

Расстояние L, на которое должны быть удалены друг от друга проезжие части на ступенчатых участках, зависит от поперечного уклона местности. На крутых косогорах иногда приходится прибегать к устройству подпорных стен и более сложных эстакад. При высоте откосов ступенчатых проезжих частей более I м должна быть предусмотрена установка ограждений.

Зрительную плавность участков ступенчатого расположения проезжих частей следует проверять по перспективным изображениям, издалека иногда кажется, что одна из проезжих частей образует горб или просадку. Поэтому участки с раздельным трассированием проезжих частей не должны быть очень короткими, а разность их продольных уклонов значительной. Вписыванию автомобильных магистралей в ландшафт помогает устройство разделительной полосы переменной ширины.