Морские и железнодорожные перевозки зерновых культур – это не выход для небольших компаний, у которых нет возможности арендовать целое судно или отдельный вагон. Решить эту проблему поможет профессиональная доставка зерна грузовыми автомобилями. Избежать возможных простоев на железной дороге вполне реально, если использовать зерновозы. В нашей стране актуальны как отечественные, так и импортные модели специализированных автомобилей.

Возможности современных зерновозов

Приобретая данную технику, обратите внимание на следующие преимущества автотранспорта:

Экономия на топливе, по сравнению с железнодорожным и морским транспортом. Высокая скорость автомобиля, мощные и надежные двигатели. Несколько модификаций кузова для сезонных перевозок зерна и других культур. Использование доступных систем удаленного слежения за транспортом – сведение риска хищений к минимуму.

Еще один важный момент – перевозка зерна и взвешивание после выгрузки. В сельскохозяйственных компаниях широко используют особые весы в форме платформы. Это очень удобно для определения веса сыпучих грузов, привезенных на автомобилях. Зная точную массу транспортного средства, все погрешности при взвешивании зерна сводятся к минимуму (не более 0,8-1,5% от общей массы).

Для выгрузки и загрузки используют временные хранилища шириной до 20 м и предельной нагрузкой до 80 тонн. Единственный недостаток такой системы – отсутствие доступа к погрузочно-разгрузочным платформам. Без соответствующих пандусов машина не сможет заехать или выехать из стационарного склада.