Компании, нуждающиеся в грузоперевозках и ищущие надежного исполнителя, непременно должны обратить внимание на услуги ООО ТОГ. Эта транспортная компания предлагает грузоперевозки по всей России https://to-group.ru/perevozki-po-rossii/ вместе с полным комплексом транспортно-логистических услуг. Кроме внутрироссийских направлений, компания работает и на международном рынке. ТОГ имеет развитую инфраструктуру, благодаря которой возможно решение задач и проблем любой сложности. Специализируется транспортная компания на грузоперевозках по стране. Доставка грузов осуществляется в Пермь, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар и в Сочи.



Сегодня грузоперевозчик предлагает заинтересованной клиентуре более ста маршрутов и направлений. Кроме автомобильных перевозок заявки принимаются на железнодорожные, морские или же воздушные перевозки негабаритных и большого спектра габаритных грузов. Особое внимание компания уделяет и международным грузоперевозкам. Выполняются такие перевозки регулярными рейсами между РФ Европой, Китаем и странами СНГ. Доставляются грузы из-за рубежа вместе с сопутствующими услугами транспортной логистики. В такие услуги входят таможенное оформления доставляемых товаров и временное их размещение на складах, расположенных в Московском регионе. За грамотное и качественное выполнение перечисленных услуг отвечает профессиональная группа логистов. Работают они по единым, наиболее выгодным для заказчиков тарифам.



Кроме грузоперевозок ТОГ https://to-group.ru/ предлагает помощь по офисному переезду. Данная услуга доступна по столице и всей области. Для этого компания создала специальный отдел и собрала профессиональную бригаду грузчиков-такелажников. Любой заказчик ТОГ - частные компании, физ. лица или же государственные организации могут рассчитывать на эффективное сотрудничество. Основным направлением деятельности транспортной компании остается организация грузоперевозок по территории РФ. Преимущественно для подобных перевозок используется автотранспорт. Кроме этого заказы принимаются на организацию железнодорожных, авиационных или морских перевозок по всей стране.



Вопросы, связанные с организацией грузоперевозок по столице и всей области в ТОГ решаются оперативно, без малейших задержек. Специалисты компании позаботятся о подаче автотранспортных средств на любой адрес в столице или же Подмосковья, не позже, чем через час. Они заранее выберут наиболее оптимальный маршрут, объезжая пробки. В категорию нестандартных задач входят грузоперевозки негабаритных грузов. Тяжеловесные объект транспортируются только после согласования времени рейса, согласования маршрута и получения соответствующего разрешения. Выполняются негабаритные грузоперевозки на никорамных платформах, тягачах и тралах. Для предварительного расчета стоимости грузоперевозки автотранспортными средствами в диапазоне 1.5-20 тонн на территории страны заинтересованные клиенты могут воспользоваться онлайн-калькулятором на официальном веб-сайте ТОГ.

