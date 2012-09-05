Трансмиссия любого автомобиля является единым механизмом, слаженность работы которого во многом зависит от правильного функционирования его главных узлов. Довольно часто их работоспособность зависит от качественной смазки, для которой используется трансмиссионное масло. Оно полностью отличается от моторного и применяется для создания тонкой защитной пленки, способствующей снижению тепловой нагрузки и давления на детали.





Трансмиссионные масла от надежных производителей

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Синтетическое. Является самым дорогостоящим и обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Такой тип масла не густеет при низких температурах, а высокие температуры не слишком отражаются на его вязкости. Кроме того, «синтетика» стареет гораздо медленней, чем минеральные масла. Использовать трансмиссионное синтетическое масло нужно только при хорошем состоянии уплотнительных элементов коробки передач. При их избыточном износе или недостаточной эластичности из-за высокой текучести синтетического масла могут возникать протечки. Полусинтетическое. Сделано из сочетания синтетического и минерального трансмиссионного автомасла и сочетает в себе их преимущества. Обладает хорошими показателями термостабильности и увеличенными проникающими способностями. Более всего подходит для автомобилей с большим пробегом, у которых возрос угар синтетического масла. Минеральное. Самое дешевое масло, которое сильно загустевает при морозе и окисляется (стареет) быстрей синтетического. Но при правильном выборе минерального масла в соответствии с рабочими условиями и температурными параметрами, вы получите оптимальное сочетание невысокой цены и отличных эксплуатационных свойств.

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