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Трансмиссия “850” с приводом всех колес
19 Марта 2025
Теги: авто

Серия 960

Хотя высшая модель Volvo уже в течение шести лет представлена на рынке, она отнюдь не относится к устаревшим. Благодаря вместительному багажнику и высокому качеству отделки, угловатый Volvo-960 составляет конкуренцию даже таким автомобилям, как Mercedes-Benz Е-класса. Седан и универсал серии “960” поставляются с двумя различными 6-цилиндровыми двигателями: 2,5-литровым мощностью 170 л.с. и 3,0- литровым 204-сильным.

Высочайший уровень безопасности, хорошее качество отделки, неплохая управляемость, нейтральное поведение на новоютах, эластичные и мощные двигатели.

Ограниченная свобода для ног пассажиров на задних сиденьях, невысокая грузоподъемность, высокий расход топлива.

Xiali Китай

Лицензионный вариант японского автомобиля Оа^эи-СИагабе будет заменен в 1997 году моделью последнего поколения. Кроме этого, Х1а№ производит мини-автобус НиаМ (в ЯПОНИИ ОН называется НР \е\), устаревшие модели *16710011” (хэтчбек) и ЧУ7100" (седан). Последнюю компактную четырехдверную модель приводит в движение 1,0-литровый 3-цилиндровый 52-сильный двигатель, передающий усилие на передние колеса через механическую 5-ступенчатую коробку передач. Х\а\\ является единственным китайским предприятием, которое производит иностранную модель в огромных количествах. Через своего партнера Daihatsu, тесно сотрудничающего с Xiali, концерн Toyota уже в течение длительного времени пытается приобрести участок земли близ города Тяньцзина для строительства нового заво- да.Тоуоїа не оставляет надежду наладить до 2000 года производство своих моделей Corolla и Corona. И помощь в этом должна оказать именно фирма Xiali.


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