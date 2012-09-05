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Трансфер из Вены в Пиештяны
27 Сентября 2017

В связи с ограниченностью воздушных сообщений, в Пиештяны добираться нужно или через Вену, или через Братиславу, так как эти два города ближе всего находятся к курорту. Расстояние между Веной и Пиештяны составляет 140 км.

Выбирая путешествие через Вену, не забудьте позаботиться о трансфере из Вены в Пиештяны. Как еще можно доехать из столицы Австрии до курортного городка описано в нашей небольшой статье.


Автобусы

Добраться до Пиештяны из столицы Австрии можно прямым автобусом. Отправляются такие рейсы с центральной площади Вены с частотой 4 раза в неделю. Расстояние в 140 км автобус преодолевает приблизительно за 2ч и 15 минут.

Все автобусы оборудованы комфортабельными мягкими креслами с ремнями безопасностями, а также кондиционерами и беспроводной интернет-сетью Wifi, однако действует она не на всем протяжении пути.

Доставит Вас автобус непосредственно в цент Пиештяны, остановка находится рядом с культурным центром города, на улице Dopravna.

Стоимость билетов зависит от времени отправления автобусного рейса и туристического пика, поэтому билеты необходимо приобрести заранее, чтобы не беспокоиться о том, что их может не хватить.


Поезда

Существует два маршрута по железной дороге. Один- ночной поезд, а другой - дневной. Как правило, ночные рейсы стоят дешевле, однако в данном случае Вам понадобится сделать пересадку.

Ночные поезда ходят с интервалом в 1 час. Если Вы решили отправиться в путь на ночном поезде, то первым делом Вам следует добраться до центрального Венского вокзала и приобрести билет на поезд в сторону Братиславы. Далее, прибыв в Братиславский железнодорожный вокзал необходимо пересесть на поезд, следующий в сторону Пиештяны.

Советуем заранее ознакомиться с расписанием и учесть возможные задержки во время пересадки. Ориентировочное время, которое вы потратите, отправившись ночным поездом, вместе с пересадкой составляет 2,5 часа.

Дневной же поезд также потребует пересадки в Братиславе, однако стоимость билетов на дневные рейсы намного выше, чем билеты на ночной поезд.

К тому же, удобство ночного поезда состоит в том, что Вам не нужно тратиться на гостиницу и Вы можете поспать непосредственно в вагоне поезда, а на утро уже прибыть бодрым и полным сил, чтобы отправиться дальше.


Аренда авто

Удобнее и дороже всего отправиться в Пиештяны на арендованном автомобиле. Самостоятельно на машине Вы сможете доехать до конечного места назначения приблизительно за 2 часа.

При этом, на трассе установлены все необходимые знаки и указатели. Расстояние между Веной и Пиештяны по прямой дороге составляет 161 км.


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тут были комменты. RIP!






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