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Трансфер Батуми
9 Мая 2020
Теги: авто

Продолжительный полет всегда вызывает усталость и потерю настроения. Поэтому пассажирам хочется поскорее добраться до номера отеля и отдохнуть. Это одинаково касается отдыхающих, деловых людей или же путешественников. Ведь каждый подобный перелет связан со стрессом и напряжением. После прибытия в аэропорт не хочется бегать по таксистам, торговаться с водителями или искать другой транспорт. Поэтому каждый грамотный путешественник планирует такие вопросы заранее, пользуясь разными интернет-сервисами. Среди них особо следует выделить сервис https://car24.ge/transfer-batumi/, который предлагает трансфер с батумского аэропорта и максимально быструю доставку в любой отель города. Также здесь трансфер можно заказать в любой другой грузинский город.

Заказать трансфер через Car24 желающие могут в любое подходящее для них время заранее. Это может быть время прилета вашего самолета. А в случае задержки авиарейса сервис предлагает информировать об этом дежурного менеджера. Он позаботиться, чтобы машина подъехала к аэропорту в точно указанное вами время. Водитель будет иметь с собой табличку. Он позаботится об укладке багажа. А для малышей в салоне представители сервиса установят специальное детское кресло. Заказать трансфер желающие могут могут телефонным звонком, СМС-сообщением или же через официальный веб-сайт сервиса. Для этого достаточно заполнить соответствующую онлайн-форму и указать все необходимые детали.

До того, как самолет сядет в батумском аэропорту, лучше сделать контрольный звонок или же отправить СМС-сообщение. Водитель встретит вас в подходящее время. Время ожидания в случае задержки авиарейса заказчиком не оплачивается. Гражданам, которые уже отдохнули на пляже, осмотрели окрестности Батуми и желают вернуться обратно, сервис предлагает обратный трансфер из города до аэропорта. Машина заберет отдыхающих прямо с отеля, доставляя в батумский аэропорт максимально быстро. Клиентам, которые планируют двусторонний трансфер, сервис предлагает 20-процентную скидку на полную сумму заказа.

Аналогичные услуги Car24 предлагает по направлению Батуми-Кутаиси, а также наоборот. С батумских пляжей вы можете попасть прямо в кутаисский аэропорт и отправиться домой после приятного отдыха. Кроме этого компания обслуживает направления в любой другой грузинский город. Бронирование можно сделать заранее, указав все необходимые детали в специальной онлайн-форме. Также сервис предлагает индивидуальный трансфер по всей стране. Маршрут поездки заказчик может составить самостоятельно. Кроме этого возможна организация группового трансфера. Для этого сервис может выделить несколько автомобилей, автобус или же микроавтобус.

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