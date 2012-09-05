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Традиционным коньком Volvo является безопасность
12 Января 2017
Теги: авто

Достаточно вспомнить экспериментальный Safety Саг 1972 г., ставший основой легендарной серии 240, получившей в 1976 г. английский Трофей безопасности. И на ЕСС, разумеется, использованы все новейшие достижения в этой области. Здесь и противоударный каркас, и энергопоглощающие зоны, и надувные подушки безопасности, причем, как сообщает фирма, не только перед передними сиденьями, но и по бокам. На сей раз пришлось еще решать проблему экранирования мощных электромагнитных полей, наводящихся при работе агрегатов. Независимая экспертиза показала, что и снаружи, и внутри их величина меньше предельно допустимой. Нужны срочно деньги? Воспользуйтесь услугой автоломбарда http://infolombard.ru/. Деньги вы получите сразу же в день обращения на весьма выгодных условиях.

Так удалось ли скандинавам построить «безвредный» автомобиль? Практически, да. Токсичность выхлопа по основным параметрам как минимум в два раза ниже калифорнийских требований 1993 года. Суммарная же экологичность, оцениваемая по так называемому «индексу экологической нагрузки» (ELU), просто феноменальная. Для современного автомобиля с условным жизненным циклом в 200 тыс. км ELU составляет 33 тыс. Если допустить, что Volvo ЕСС будет работать с постоянно включенной турбиной, то ELU для него составит 26 тыс., т. е. 80 % от нашего ориентира; если 30 % мощности будет вырабатываться «на борту», а остальное — поступать из обычной сети, то ELU составит 9 тыс. — 27 %. Производство с последующей утилизацией оценивается менее, чем в 2 тыс. ELU, что в 4—12 раз лучше сегодняшних моделей! Что же, наконец, найдена управа на «бич урбанизации? » Увы, пока нет.

По-прежнему стоит проблема веса стационарного источника тока, который вместе с сопутствующим оборудованием весит аж 587 кг (37 % снаряженной массы). На Volvo считают, что вес батарей необходимо снизить с 350 до 110 кг, одновременно уменьшив занимаемый ими объем со 180 до 60 л. Самое же главное, что используемые материалы и технологии столь дороги, чтоодин «бортовой» киловатт-час обходится сейчас в 1300 долларов, а даже мелкосерийное производство будет экономически целесообразно при цене 50 долларов за 1 кВт/ч. Впрочем, в Гетеборге не теряют надежды к «страшному» 1998 г. все привести в норму.

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