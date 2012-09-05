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Традиция мощи и быстроты
14 Апреля 2019
Теги: авто

Имя “300М” всегда было олицетворением быстроходного заокеанского автомобиля. Модели под таким обозначением однажды уже выпускались “Chrysler” в период между 1955 и 1965 годами. Одна из модификаций, располагающая 400- сильным мотором V8, некоторое время носила негласный титул Самого Мощного Американского автомобиля.

Современный “300М” можно считать Самым Мощным Американским автомобилем среди 6-цилиндровых моделей. При объеме 3,5 л крайслеровский V6 выдает 257 л.с. Довольно много для седана массой порядка полутора тонн. Ускоряется автомобиль отменно с любых режимов. С места, со 100 км/ч, со 150... На прямом свободном шоссе “300М” способен набрать 220 км/ч. От неприятностей, которые на скользкой дороге может принести мощный двигатель, водителя оберегает противобуксовочная система. При желании ее можно отключить клавишей на передней панели.

Для набора сотни автомобилю, согласно паспортным данным, требуется 8,0 с. Это хороший результат, однако от столь мощного мотора изначально ожидаешь большего. Разгон, безусловно, хорош, но, по субъективным ощущениям, аналогичной динамикой обладают, например, “Audi А6 2.8” или “BMW 528І”. Однако их моторы, помнится, выдают менее 200 сил...

Истинный темперамент “300М” скрадывает “автомат” (модель оснащается исключительно автоматическими КПП). Коробка передач - один из немногих нюансов, отличающих “300М” от европейских конкурентов. Большинство “европейцев” снабжено 5-скоростными коробками, тогда как крайслеровский автомат имеет только четыре ступени. Будь в распоряжении водителя “300М” пять скоростей (передаточные числа, соответственно, были бы ближе), то разгон с места до сотни занимал бы, предполагаю, около семи секунд. Впрочем, “ЗООМ”- модель молодая, она дебютировала ровно год назад на автосалоне в Детройте. Ей наверняка еще предстоят одна-две модернизации.


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