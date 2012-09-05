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Необходимо учесть, что представленный на веб-портале материал носит чисто информационный характер. Поэтому в случае выбора подходящей модификации авто необходимо уточнить у работников центра его наличие, а также требуемую комплектацию, цветовые сочетания, точность стоимости или же иные технические характеристики. В каждом нашем автосалоне есть менеджеры, занимающиеся данным вопросом, которые информируют потенциальных покупателей по-повод перечисленных критериев. Указанные на веб-ресурсе расценки являются максимальными. Однако в некоторых случаях они могут и отличаться от реальных.

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