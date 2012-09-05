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Toyota TF107 открыла
13 Июня 2020
Теги: авто

Toyota Racing стала первой командой Формулы- 1, представившей новую машину 2007 года. Болид TFI07 был показан 12 января в Кельне, в выставочном центре Expo XXI, где Toyota сейчас отмечает 50-летие своего участия в автоспорте.

Японцы по-прежнему провозглашают своей философией кайдзен — поступательное, преемственное развитие. Но если пилотский состав на 2007 год Toyota оставила неизменным — бело-красных будут представлять в чемпионате Ральф Шумахер и Ярно Трулли (тест-пилотом стал Франк Монтаньи), — то новый автомобиль имеет мало общего с неудачной прошлогодней машиной.

Конструкторы полностью изменили аэродинамический пакет, чуть приподняли нос, практически полностью переделали подвеску, сдвинули вперед мотор. А новая конструкция КПП позволит быстрее и плавнее переключать передачи. Главный упор в Тойоте сделали на надежность ведь в прошлом году Ральф Шумахер и Ярно Трулли потеряли слишком много очков из-за бесконечных поломок.


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