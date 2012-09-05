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Toyota планирует существенно снизить объемы производства
19 Февраля 2022
Теги: авто

В связи с проблемами, связанными со сроками поставок целого перечня важных для производства электронных деталей и компонентов, компания Toyota будет вынуждена в марте этого года убавить темп производства новых автомобилей.

Известно, что приостановлены будут три линии сборки, расположенные на двух заводах компании. В связи с данной частичной остановкой производства снизится общий объем автомобилей, которые должны были быть выпущены весной этого года. По заявлениям самой компаний, за март месяц будет произведено 950 000 авто, а это на 100 000 единиц транспортных средств меньше, чем изначально планировалось выпустить с конвейера. 

Автопроизводитель выступил ранее с заявлением, в котором сообщил, что на период завершения текущего финансового года, а этой датой станет 31 марта 2022 года, Toyota подготовит к продаже на 500 000 автомобилей меньше, чем планировала. Выпущено будет 8,5 миллионов машин.

Из-за проблем с дефицитом компонентов страдает не только автомобильная сфера, но и крупные компании по производству электроники, смартфонов, компьютерной техники и так далее. Зато вот у покерных комнат вроде Покерок ситуация противоположная, карантин увеличил прирост аудитории, насытив тем самым трафик и увеличив его объемы.


Не все так ужасно по итогу

Не смотря на подобный исход, ситуация все же не столь критическая. По предварительным прогнозам, составленным ранее, был риск того, что сразу на 8 заводах компании полностью встанут 11 линий производства. Однако по итогу, сборка была приостановлена лишь на 7 линиях, расположенных на 6 предприятиях.

К примеру, месяц назад, резкая вспышка заболеваний коронавирусом привела к тому, что Toyota была вынуждена на время приостановить работу своих заводов, итогом подобного решения стал факт того, что за январь компания не выпустила 47 000 авто. Все это повлияло и на количество сошедших с конвейера Land Cruiser 300. Получилось так, что данный автомобиль попал в список дефицитных буквально сразу после того как был представлен общественности. На данный момент желающих приобрести новый внедорожник настолько много, что очередь ожидания растянулась на целых 4 года.

Проблемы с дефицитом полупроводников серьезные, однако снижение объемов производства новых авто никак не сказалось на финансовом состоянии Toyota, так как компания все еще занимает лидирующую позицию в рейтинге автомобильных брендов. На сегодняшний день стоимость Toyota  можно оценить во внушительные 64 миллиарда долларов. Совсем рядом на втором месте оказался Mercedes-Benz, стоимость которого оценивается в 60 миллиардов, а третье место на пьедестале досталось Tesla с их 46 миллиардами. 

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