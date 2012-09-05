Toyota относится к наиболее процветающим автомобильным фирмам в ЮАР, где она занимает сейчас второе место после Volkswagen (в прошлом году было выпущено 43 тысячи автомобилей). И это несмотря на то, что в производстве находятся устаревшие модели. Так, например, хэтчбек из серии Corolla, который в ЮАР называется Conquest, на два поколения старше такой же европейской модели. Своеобразным является универсал Venture классической компоновки. Он выпускается только в ЮАР и вмещает до 10 человек. На нем установлен 4-цилиндровый двигатель рабочим объемом 1,8 или 2,2 л мощностью 88 или 102л. с.

Из ажиотажа на рынке родстеров и спортивных автомобилей извлек выгоду небольшой британский производитель TVR: в 1995 году фирме удалось довести производство до 30 автомобилей в неделю (прирост - 30%), увеличить численность персонала с 300 до 430 человек и построить новый завод с большими производственными площадями.

Самый мощный автомобиль - Cerbera с кузовом “купе”, впервые представленный в 1994 году, теперь оснащается новым мотором собственного производства. Им стал 4,2-литровый двигатель V8 модели “AJP8”, развивающий мощность 350 л. с. при 6500 об/мин. Кузов автомобиля - из полиэфирной смолы, усиленной стекловолокном, на пространственной стальной раме. Купе Cerbera массой почти 1100 кг разгоняется, по данным фирмы, с места до 160 км/ч за 9,6 с и развивает максимальную скорость 260 км/ч. Программа TVR включает два эффектных родстера с кузовами, установленными на трубчатые пространственные рамы: Chimaera и Griffith 500. Chimaera приводится двигателем Rover V8 рабочим объемом 3,9 л и мощностью 240 л. с., a Griffith 500 - тоже V-образным 8-цилиндровым Rover, но уже 5,0- литровым 340-сильным.