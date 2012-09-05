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Toyota Fortuner
15 Сентября 2020
Теги: авто

Модель Toyota Fortuner является улучшенным полноприводным внедорожником нового поколения. Отличается Фортунер https://toyota-vnukovo.ru/toyota/fortuner-2020 показателями безопасности и выносливости при вождении в экстремальных условиях. В этом отношении японский автомобиль бьет все рекорды. Дополнительная надежность и прочность поизводителем была достигнута благодаря увеличению рамы, а также оптимизации сечения. Кроме этого разработчики усовершенствовали точки крепления различных деталей шасси. Перечисленные изменения повлияли на внедорожник очень сильно. Повысился комфорт и устойчивость во время передвижения по неровным дорогам и неоднородному рельефу.

Доступен Toyota Fortuner в двух комплектациях - Престиж и Элеганс. Показатель разгона за 11.2 сек. модели достигает 100 км/ч. А расход топлива на 100 км составляет 7.8 м. Максимальный показатель скорости даннной модификации - 180 км/ч. Специально для отечественного рынка поизводитель дополнил модель функциями подогрева и зимним пакетом. Мощность Фортунер с АКП достигается за счет дизельного 2.4-литрового мотора (177 л.с). А 2.7-литровый бензиновый двигатель именет мощность - 163 л.с. Оснащается модель пятирычажной интеллектуальной подвеской.

Бескомпромисная система безопасности Toyota Fortuner является гарантом защиты водителя и пассажиров при передвижении даже в экстремальных и опсных условиях. Производитель оснастил его инновационным электронными системами - BAS, VSC, EBD и TSC. В экстренных ситуациях пригодится модуль ЭРА-Глонасс, которым оснащается машина. В салоне установлено 7 боковых, фронтальных и коленных подушек безопасности. Последние защищают колени водителя. А для защиты шеи от резких ударов предусмотрены автивные подголовники. Производителем установлены и крепления ISOFIX. Системы безопасности модели были протестированы австралийской компанией ANCAP.

Команда разработчиков позаботилась и об обновлении геометрии авто. Она была усовершенствована с целью достижения высокой проходимости. Фортунер внешне достаточно брутален. Это заслуга мощных форм, которые смягчены декором и дополнительными деталями. Дополнен дизайн ассиметричной хромированной рамой, которая придает авто узнаваемые черты. Находится она под окном. Кузов привлекает внимание и своей оригинальной оптикой. Салон вмещает 7 пассажиров. Отличается он своей технологичностью и эргономичностью. В зеркалах установлена подсветка. Имеются в салоне двенадцать подстаканников. Третий ряд сидений складывается, за счет чего увеличивается объем достаточно вместительного багажника.

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