Модель Toyota Fortuner является улучшенным полноприводным внедорожником
нового поколения. Отличается Фортунер https://toyota-vnukovo.ru/toyota/fortuner-2020 показателями
безопасности и выносливости при вождении в экстремальных условиях. В
этом отношении японский автомобиль бьет все рекорды. Дополнительная
надежность и прочность поизводителем была достигнута благодаря
увеличению рамы, а также оптимизации сечения. Кроме этого разработчики
усовершенствовали точки крепления различных деталей шасси. Перечисленные
изменения повлияли на внедорожник очень сильно. Повысился комфорт и
устойчивость во время передвижения по неровным дорогам и неоднородному
рельефу.
Доступен Toyota Fortuner в двух комплектациях - Престиж и Элеганс.
Показатель разгона за 11.2 сек. модели достигает 100 км/ч. А расход
топлива на 100 км составляет 7.8 м. Максимальный показатель скорости
даннной модификации - 180 км/ч. Специально для отечественного рынка
поизводитель дополнил модель функциями подогрева и зимним пакетом.
Мощность Фортунер с АКП достигается за счет дизельного 2.4-литрового
мотора (177 л.с). А 2.7-литровый бензиновый двигатель именет мощность -
163 л.с. Оснащается модель пятирычажной интеллектуальной подвеской.
Бескомпромисная система безопасности Toyota Fortuner является гарантом
защиты водителя и пассажиров при передвижении даже в экстремальных и
опсных условиях. Производитель оснастил его инновационным электронными
системами - BAS, VSC, EBD и TSC. В экстренных ситуациях пригодится
модуль ЭРА-Глонасс, которым оснащается машина. В салоне установлено 7
боковых, фронтальных и коленных подушек безопасности. Последние защищают
колени водителя. А для защиты шеи от резких ударов предусмотрены
автивные подголовники. Производителем установлены и крепления ISOFIX.
Системы безопасности модели были протестированы австралийской компанией
ANCAP.
Команда разработчиков позаботилась и об обновлении геометрии авто. Она
была усовершенствована с целью достижения высокой проходимости. Фортунер
внешне достаточно брутален. Это заслуга мощных форм, которые смягчены
декором и дополнительными деталями. Дополнен дизайн ассиметричной
хромированной рамой, которая придает авто узнаваемые черты. Находится
она под окном. Кузов привлекает внимание и своей оригинальной оптикой.
Салон вмещает 7 пассажиров. Отличается он своей технологичностью и
эргономичностью. В зеркалах установлена подсветка. Имеются в салоне
двенадцать подстаканников. Третий ряд сидений складывается, за счет чего
увеличивается объем достаточно вместительного багажника.