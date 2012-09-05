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Toyota Avensis
18 Мая 2017
Теги: авто

Нарочито выпуклыми поверхностями кузова напоминает меньших братьев — Yaris и Corolla/ Дизайн и в значительной мере конструкция новой Toyota Avensis создавались в Европе и для Европы. Нынешний FordMondeo — вообще чисто европейский продукт, причем весьма успешный, занимающий третье место по объемам западно-европейских продаж в своем классе

Европе новому Avensis будет нелегко бороться cMondeo, который в отличие от него признается за своего, родного. Ничего не поделаешь: жители Старого Света — известные автошовинисты.

На нашем рынке иномарок Тоуоtа по объемам продаж занимет третье место (уступая лишь почти отечественным Oka и Skoda), так что Avensis в Украине изначально имеет неплохие шансы — благодаря популярности брэнда. Но и Mondeoпользуется хорошим спросом, выделяясь в своем классе отточенной управляемостью и просторным салоном. Приобрести такое чудо можно у официального дилера https://toyota-vnukovo.ru/. Здесь найдут подход даже к самому требовательному клиенту.

Для сравнительного теста мы выбрали практически самые доступные модификации с 1800-кубовыми двигателями - Mondeo в исполнении Trend (АБС, кондиционер, четыре подушки, магнитола, литые диски, цвет металлик) стоимостью 20 560 евро и Avensis в исполнении Sol — 21 750 евро, тот же комплект, что и Ford, плює противотуманки, кожаный руль и еще пара подушек безопасности.

Падение курса доллара весьма положительно сказалось на стоимости Toyota, сгладив разницу в цене с «европейцами». Зато Ford предлагает более широкий выбор модификаций, выгодно отличаясь наличием версии с 2,5-литровым мотором (170л.с.), тогда как Avensis может рассчитывать максимум на 150-сильную «двушку».

В фирменном стиле ни Avensis не причислишь к выдающимся образцам автомобильного дизайна - это всего лишь добротное развитие фирменного стиля, в каждом случае своего. Avensis нарочито выпуклыми, как бы припухшими, поверхностями кузова, вынесенным вперед ветровым стеклом, светотехникой и формой решетки радиатора явно перекликается с Toyota Yaris и Corolla и даже с кабриолетом Lexus SC430. Моп- deo тоже легко идентифицируется как член европейской команды Ford - Focus, Fiesta и Fusion: те же подчеркнутые «брови» колесных ниш, схожее оформление передка и т.д.

Словом, два не лишенных характера и фирменной узнаваемости продукта массового потребления.

Очевидно, в обоих случаях на оформлении интерьера не экономили. Стилистам «Ford» удалоcь добиться поистин  «фольксвагеновских» высот: та же строгая изысканность дизайна, то же безупречное качество и столь же интересный и тщательный подбор материалов по цвету и фактуре. Интерьер Avensis оформлен не менее качественно, но в другом стиле.

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