Теперь сверх- быстроходные автомобили делаются только для прокатных служб и, как и все спецмашины, стоят очень дорого. И в то же время их не ценят: человечество вернулось к неторопливому течению жизни и с удивлением обнаружило, что 60 километров в час - довольно приличная скорость! Все помешались на микроскопических машинках, и хотя над увлечением Карпа антикварными автомобилями никто не смеялся (люди научились быть терпимыми к странностям окружающих), его страсть никто не разделял. Друзья восхищались самыми последними миникарами, знали все их марки и повсюду разъезжали на 'Персоналах' или "Киев-мини'.

Карп проснулся от того, что твердая обложка впилась ему в щеку. И снова то же радостное чувство, предвкушение какого-то неземного блаженства охватило все его существо... Он посмотрел на часы и понял, что времени еще достаточно, заказал электроповару омлет с жареным салом, кофе и чак-чак, позавтракал, сел в свой "Персонал" и поехал на встречу.

Через час он остановился у небольшого серебристого домика, зеркальная пирамида крыши которого выглядывала из окружающих роскошных деревьев. Навстречу ему вышел старик странного вида. Он был в кожаной куртке, усеянной множеством блестящих побрякушек, с серьгой в ухе, черных перчатках с выглядывающими оттуда голыми пальцами и повязанной косынкой головой. Казалось, для этого старика остановилось время: он был одет так, как одевались чуть ли не сто лет тому назад.

Старик молча протянул ему руку, поздоровался и спросил: ‘Пожевать не найдется?" Жевательная резинка вместе с куревом перестала пользоваться спросом, и ее почти не выпускали. Но Карп из-за своей любви к антикварным автомобилям ценил все, что с ними связано и обожал “бабль-гам". Проблемы возникали только при общении с девчонками: они как-то особенно остро воспринимали движущееся челюсти и сторонились его, не скрывая отвращения. Но Карп встречался с самой красивой девчонкой факультета, и она разделяла его пристрастия и с удовольствием шлепала пузырями. А на остальных ему было наплевать.

Карп запустил руку в карман и достал оттуда с большим трудом раздобытый недавно пакетик Турбо, раскупорил его и протянул подушечку старику.