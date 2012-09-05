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Тормозные колодки какой фирмы поставить на PORSCHE?
18 Февраля 2021
Теги: авто

Владельцы автомобилей PORSCHE часто задаются вопросом, тормозные колодки какой фирмы лучше выбрать. И этот вопрос вполне уместен, так как производителей действительно много. Продукция отличается техническими характеристиками, расценками, качеством. Поэтому предпочтение водители отдают японскому бренду Allied Nappon Ltd. Это известный производитель, производящий тормозные колодки с применением современных технологий и соблюдая стандарты качества.


Преимущества и особенности

Ответом на вопрос тормозные колодки какой фирмы поставить на ПОРШЕ может быть список достоинств изготавливаемых товаров Allied Nappon Ltd. Среди них:

  • тестирование в собственной лаборатории;
  • применение высококачественных материалов при изготовлении;
  • наличие у производителя сертификатов качества независимых зарубежных компаний.

Ориентиром японской компании стали оригинальные тормозные колодки, устанавливаемые на автомобили марки Porsche. Сравнительный анализ технических параметров неоднократно проводился независимыми испытательными центрами. Их признали практически идентичными. При этом расценки на продукцию гораздо ниже оригинала.

Тормозные колодки Allied Nippon Ltd.


Технологии производства

Поставщик тормозных систем Allied Nappon Ltd. позаботился о постоянном совершенствовании методик и оборудования на производстве. Большая часть доходов постоянно выделяется на проведение научно-исследовательской работы в собственных центрах. Выбираемое для производства колодок сырье проходит многоуровневую проверку на качество. В процессе исследований неоднократно проводилась замена на более качественные и надежные материалы.

В компании работает специально обученный персонал. Все работы проводят с экологически чистыми материалами. Отсутствуют выбросы химикатов и прочих загрязняющих веществ в окружающую среду. Тестирование изготовленной продукции проводят в различных центрах расположенных на территории США и Германии.

В процессе постоянного изучения с целью улучшения технических характеристик пребывают следующие параметры:

  • износоустойчивость;
  • стабильность эффективного торможения;
  • трение;
  • возможность восстановления;
  • инерция;
  • эффективность эксплуатации.

В технологическом процессе используется оборудование известных брендов Inertia Dynamometr, Krauss Friction и Monometr. У компании есть собственный автопарк, где проводят проверки тормозных колодок на автомобилях.

Тормозные колодки Allied Nippon Ltd. для PORSCHE


Применение и сравнительные характеристики

Тормозные колодки Allied Nappon Ltd. идеально подходят для автомобилей Porsche. Наиболее часто их используют в следующих моделях:

  • Porsche Cayenne;
  • Porsche Macan;
  • Porsche Panamera;
  • Porsche 911 Carrera;
  • Porsche Boxster.

Качество напрямую зависит от манеры езды, климатических условий и состояния дорожного полотна. Минимальный срок эксплуатации составляет 25 000 км, максимальный – 40 000 км. В продаже официального дилера японского производителя в Российской Федерации есть задние и передние колодки. Выбор подходящей модели зависит от марки автомобиля, объема и мощности двигателя.

Качество предлагаемой продукции подтверждает выданное «Свидетельство о всемирной ответственности производителя за качество и безвредность выпускаемой продукции». Во избежание приобретения поддельных тормозных систем, рекомендуем перед покупкой получить консультацию у менеджера. В России испытания с последующей выдачей сертификата проводилось в НТЦ «Испытательный центр автомобильных изделий» и НАМИ-ФОНД.


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