Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Тормозной привод




Тормозной привод
10 Декабря 2017
Теги: авто

Расположение соединений между неподрессоренными деталями тормозов на колесах и подрессоренными частями тормозной системы на раме представляет задачу значительной важности, так как пружинящее действие рессор не должно заметно влиять на установку тормозов. Если тормозная рычажная система размещена не соответствующим образом, то, когда грузовик нагружается или разгружается на уклоне с включенными тормозами, процесс нагрузки или разгрузки, вызывая сжатие или освобождение рессор, может освободить тормоз или зажать его так крепко, что тормоз нельзя будет выключить. Задача состоит в нахождении таких положений для рычага тормозного вала и рычага поперечного вала, чтобы изменение длины рычагов вследствие пружинящего действия было минимальным. Если же вам нужен ремонт лобового стекла киев, обратитесь в автостудию Глянец. Профессиональные специалисты выполнят работу на самом высоком уровне в кратчайший срок.

Необходимо рассмотреть два различных случая, а именно: автомобили, имеющие толкающие штанги, и автомобили с подвеской Гочкиса.

Для автомобиля, имеющего толкающие штанги тяги, по мере того как рессоры сжимаются и выпрямляются, задняя ось и каждая часть, поддержанная ею, движется по дуге окружности относительно оси передней опоры штанги. Поэтому для того, чтобы избежать какого-либо влияния от действия рессор на включение тормозов, центр D передней тормозной штанги должен лежать на оси передней опоры штанги. Однако это обычно практически невозможно выполнить.

Наилучшее практическое разрешение задачи состоит в помещении переднего соединения тормозной тяги на линии, соединяющей ось О передней опоры штанги с точкой Р, представляющей среднее положение центра заднего соединения тормозной тяги относительно рамы. Переднее соединение тормозной тяги может быть впереди или сзади передней опоры штанги О, но должно быть настолько близко к нему, насколько позволяют условия. На фигуре внизу показано что еще имеется незначительное действие рессор на тормоз, но при сравнительно длинных тормозных тягах им можно пренебречь. Когда Р расположено над линией ОР (как показано в D), тормозы затягиваются, если нагрузка снимается, тогда как, когда D находится ниже ОР, тормозы освобождаются.

 

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Поперечные валики... - . (+52)
Удобный ресурс поиска автозапч... - . (+79)
Методы оценки эксплуатационной... - . (+66)
Дисковые тормозы... - . (+70)
Пружины сцепления... - . (+85)
Смазка сцепления... - . (+80)
Сцепление с металлическими дис... - . (+80)
Многодисковые сцепления с сухи... - . (+77)
Автомобильная зубчатая передач... - . (+75)
Конусное сцепление... - . (+85)
Эластичная втулка... - . (+86)
Изменение профиля зуба... - . (+105)
Тонировка стекол... - . (+90)
Наименьшее число зубьев без пе... - . (+79)
Зачем нужен и каким может быть... - . (+104)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке