Расположение соединений между неподрессоренными деталями тормозов на колесах и подрессоренными частями тормозной системы на раме представляет задачу значительной важности, так как пружинящее действие рессор не должно заметно влиять на установку тормозов. Если тормозная рычажная система размещена не соответствующим образом, то, когда грузовик нагружается или разгружается на уклоне с включенными тормозами, процесс нагрузки или разгрузки, вызывая сжатие или освобождение рессор, может освободить тормоз или зажать его так крепко, что тормоз нельзя будет выключить. Задача состоит в нахождении таких положений для рычага тормозного вала и рычага поперечного вала, чтобы изменение длины рычагов вследствие пружинящего действия было минимальным. Если же вам нужен ремонт лобового стекла киев, обратитесь в автостудию Глянец. Профессиональные специалисты выполнят работу на самом высоком уровне в кратчайший срок.

Необходимо рассмотреть два различных случая, а именно: автомобили, имеющие толкающие штанги, и автомобили с подвеской Гочкиса.

Для автомобиля, имеющего толкающие штанги тяги, по мере того как рессоры сжимаются и выпрямляются, задняя ось и каждая часть, поддержанная ею, движется по дуге окружности относительно оси передней опоры штанги. Поэтому для того, чтобы избежать какого-либо влияния от действия рессор на включение тормозов, центр D передней тормозной штанги должен лежать на оси передней опоры штанги. Однако это обычно практически невозможно выполнить.

Наилучшее практическое разрешение задачи состоит в помещении переднего соединения тормозной тяги на линии, соединяющей ось О передней опоры штанги с точкой Р, представляющей среднее положение центра заднего соединения тормозной тяги относительно рамы. Переднее соединение тормозной тяги может быть впереди или сзади передней опоры штанги О, но должно быть настолько близко к нему, насколько позволяют условия. На фигуре внизу показано что еще имеется незначительное действие рессор на тормоз, но при сравнительно длинных тормозных тягах им можно пренебречь. Когда Р расположено над линией ОР (как показано в D), тормозы затягиваются, если нагрузка снимается, тогда как, когда D находится ниже ОР, тормозы освобождаются.