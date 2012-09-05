На дизельных двигателях в случае необходимости повысить тормозные свойства двигателя необходимо применять моторный замедлитель. При увеличении крутизны спуска эффективность моторного замедлителя становится недостаточной. В этом случае необходимо помогать ему, нажимая на педаль тормоза. Для предотвращения перегрева рабочих тормозов нажимать на педаль тормоза необходимо не непрерывно, а периодически, давая тормозам возможность остывать. Это означает следующее. На крутом спуске необходимо включать такую передачу, чтобы при использовании моторного замедлителя время разгона от нижней границы оптимального диапазона до максимально допустимых оборотов было возможно большим. Как только стрелка тахометра приблизится к предельному значению, необходимо нажать на педаль тормоза и интенсивно снижать скорость до тех пор, пока стрелка тахометра не достигнет нижней границы оптимальной зоны. Затем все повторяется. Если спуск затяжной и водитель чувствует, что эффективность тормозов начинает заметно уменьшаться, целесообразно найти подходящее место, остановить автомобиль и дать тормозам охладиться. Поцарапали автомобиль? Полировка автомобиля http://avto-vesna.ru/polirovka-kuzova-avtomobilya вернет ему прежний лоск. Профессиональные специалисты салона Автовесна выполнят все работы максимально быстро и качественно.

Замедление можно выполнять несколькими способами: накатом (движение на нейтрали); торможением двигателем (отпустив педаль скорости); торможением моторным замедлителем (отпустив педаль скорости и нажав на кнопку включения моторного замедлителя); комбинированным торможением — двигателем (моторным замедлителем) и педалью тормоза; педалью тормоза при нажатой педали сцепления. Наиболее выгодно при плавном замедлении использовать все перечисленные способы.

Бытующее выражение: «нажимая на педаль тормоза, мы выливаем топливо на дорогу» не в буквальном, а более широком смысле означает следующее. Как следует из топливной характеристики, при разгоне расход топлива по сравнению с установившимся движением сильно увеличивается. Это дополнительное топливо пошло на то, чтобы увеличить кинетическую энергию автомобиля, которая пропорциональна квадрату его скорости. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, тормозные механизмы, поглощая кинетическую энергию автомобиля, переводят ее в теплоту, нагревающую тормоза.