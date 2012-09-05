Достижение У пр при торможении не означает, что в этих условиях отсутствует возможность избежать ДТП. Маневр «объезд» заключается в переходе на соседнюю полосу движения и позволяет избежать ДТП при расстояниях объезда, значительно меньших, чем тормозной путь. При выполнении маневра «объезд» определяется максимальная скорость, при которой водитель может объехать препятствие и не выехать после этого за границы второй полосы движения. Задаваемые расстояния торможения 5 гр и объезда Б о5 выбираются таким образом, чтобы максимальная скорость выполнения маневра была не менее 60 и не более 80 км/ч. При скорости менее 60 км/ч ошибки, допускаемые водителем, не столь наглядны, а при скорости выше 80 км/ч требуется большая площадка и значительно увеличивается участок разгонания является определение предельной скорости на входе в поворот У пр и максимального среднего замедления ']' тр . При входе в поворот без торможения водитель не должен выехать за пределы размеченного участка дороги. При торможении на повороте он должен выполнить первое условие и не наехать на препятствие, остановившись в пределах 0,5 м от него.

При торможении на повороте оценочным показателем, как и при торможении на прямой, является отношение замедлений.

Опасность опрокидывания на повороте самая высокая, потому что для грузовых автомобилей и автобусов показатель отношения колеи к удвоенной высоте ЦМ меньше единицы. В порожнем состоянии автомобиля высота ЦМ наименьшая, поэтому маневр «поворот» выполняется без груза. В противном случае необходимо устанавливать страховочное приспособление.