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Торгово-обслуживающий персонал СТО
29 Сентября 2017
Теги: авто

Специалист по розничной торговле или снабжению запасными частями работает, как правило у дилеров, на розничных складах или складах запасных частей крупных ЛТП. Основная задача этого специалиста обеспечить своевременное получение и выдачу запасных частей, контроль их качества, при необходимости инструментальный. При работе на розничном складе данный специалист обеспечивает запасными частями независимые ремонтные мастерские, СТО и владельцев автомобилей, производящих ремонт своими силами.

В задачи торгово-обслуживающего персонала СТО входит продажа топлива, масла, шин, аккумуляторных батарей, антифриза, продажа и установка на автомобиле электрических ламп, свечей зажигания, щеток, ремней, зеркал, выполнение простейших операций технического обслуживания (замер уровня масла; мойка; полировка; контроль шин, систем охлаждения, питания и зажигания). Данный специалист обязан уметь пользоваться справочниками и инструкциями, знать основной инструмент, применяемый при обслуживании и мелком ремонте, исполнять свои обязанности в «приятной для клиента манере».

Консультант-приемщик автомобилей работает у дилеров или в крупных гаражах. Он помогает клиенту оформить заказ, договаривается о сроке, передает заказ диспетчеру или механику, сдает автомобиль после обслуживания или ремонта клиенту.


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тут были комменты. RIP!






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