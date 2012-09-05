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Топливозаправщики: особенности, принципы работы
27 Февраля 2022
Теги: авто

Для перевозок бензина, дизельного топлива и других ГСМ, нефтепродуктов нужно специальным образом оборудованное транспортное средство. Это обуславливается высокими характеристиками воспламеняемости. Поэтому для перевозки легко загорающихся жидкостей применяют подготовленные согласно правилам цистерны из стальных сплавов – они устанавливаются на грузовые авто. Топливозаправщики подходят для транспортировки ГСМ и осуществления мобильных заправок транспорта в поле, на выезде.


Как работает топливозаправщик

Вы можете выбирать новый или б/у топливозаправщик, но лучшим вариантом будет именно новое оборудование от производителя ГРАЗ. Оно имеет оптимальную цену и хорошие эксплуатационные характеристики, солидный рабочий ресурс. Наряду с легендарными установками АТЗ, топливозаправщики ГРАЗ являются лидерами рынка. Области их применения:

  • строительные работы;
  • обслуживание военных, оборонных объектов;
  • полевые, лесозаготовительные работы, аграрный сектор;
  • заправка автомобильной техники в ходе ликвидации стихийных бедствий, аварий.

Встроенный счетчик позволяет вести постоянный учет топлива и тем самым сокращает затраты предприятия на покупку солярки, бензина, минимизирует риски хищений, халатного отношения, которые есть в крупных и мелких автомобильных парках.


Купить топливозаправщик: на что ориентироваться

При покупке автомобильного топливозаправщика следует учитывать ряд критериев. К основным относят:

  • Тип топлива. Существуют прицепные и цельные бензовозы. Цельные имеют вид транспортного средства с установленной на него цистерной, вторые могут крепиться на грузовик оптимальной мощности. Прицепные модели считаются более экономичными, задействуются в организации внутренних перевозок.
  • Объемы цистерны. В продаже встречаются маневренные компактные и крупные, вместительные заправщики. При выборе ориентируйтесь на особенности применения и личные запросы.
  • Цена и удобство в использовании. До покупки выясните, насколько дорогим окажется обслуживание конкретной модели. Нужно учитывать цену, доступность комплектующих, наличие возможностей для самостоятельного ремонта, надежность, устойчивость к износу.

Купить топливозаправщик завода ГРАЗ – это значит сделать ставку на его беспроблемную, долговременную эксплуатацию. Все оборудование соответствует передовым стандартам и находится на гарантии.


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