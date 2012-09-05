В настоящее время для бензинов в основном применяется Стандарт России: ГОСТ Р51105-97 - он предусматривает девять марок бензинов:

А-72, А-76, Аи-91, Аи-93, Аи-95, Нормаль-80, Регуляр-91, Премиум-95, Супер-98.

По ГОСТу-2084-82: бензины также делятся еще на 2 региональных вида: летние и зимние.

По ГОСТу Р51105-97 бензины делятся еще на 5 классов испаряемости (для различных климатических регионов).

Для бензиновых ДВС с воспламеняющие от искры можно рекомендовать следующие усредненные зависимости степеней сжатия, s от ОЧ, т. е. их соответствие:

s 6,5...7,5 7,5...8,5 8,5... 10,0 10,0...12,0;

ОЧ 64.74 74.80 80.90 90.100.

Причем, для ДВС с впрыском легкого топлива - для тех же значений ОЧ можно рекомендовать верхние пределы значений s, а для карбюраторных ДВС принимаются нижние пределы s.

Для повышения октанового числа низкооктановых бензинов (что требуют современные высокооборотные двигатели - с повышенными степенями сжатия), в них иногда добавляются специальные присадки-антидетонаторы. В основном для этих целей используют тетраэтилсвинец (ТЭС) - это очень ядовитая маслянистая присадка, поэтому этилированные бензины (из условий улучшения техники безопасности водителей) окрашены в яркие цвета (оранжевый, красный, синий, зеленый).