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Топливный бак
6 Марта 2017
Теги: авто

Топливный бак установлен с левой стороны молотилки вблизи копнителя. Его верхняя стенка находится на уровне крыши молотилки, что обеспечивает надежный забор топлива насосом двигателя и слив самотеком избыточного топлива из насоса в емкость. Бак фиксируется на кронштейнах вертикальных стоек каркаса молотилки.

Корпус бака образован из двух штампованных частей, сваренных роликовым швом. Вместимость бака л. В его верхней части находится заливная горловина с сетчатым фильтром, закрытая крышкой с уплотнительной прокладкой, в нижней — отстойник. К последнему приварена втулка, в которую ввернут запорный штуцер. На штуцере с помощью хомутика укреплена сливная резиновая трубка.

Избыточное топливо из насоса сливается в бак по трубке, закрепленной на его верхней части.

В баке предусмотрен электрический датчик уровня топлива, связанный с соответствующим указателем на пульте дистанционного управления запуском двигателя из кабины.

Для уменьшения длины сливных трубопроводов на комбайне «Енисей-» сделан объединенный узел слива масла из картера двигателя, воды из блока двигателя и топлива из системы тонкой очистки при его прокачке.

Трубопроводы, по которым удаляются вода, дизельное топливо и масло, сообщаются с полостью крана, приваренного к картеру двигателя.


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