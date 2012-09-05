Наличие топливных карт позволяет юр. лицам сэкономить до двадцати пяти процентов расходов. Наш веб-ресурс позволяет заказчикам пользоваться индивидуальными скидками, а также возвратом НДС до восемнадцати процентов. Увеличение размера экономии топлива зависит от размеров автопарка компаний. Если, к примеру компания владеет автопарком, состоящим из пяти единиц грузового автотранспорта, то в случае десяти тыс км пробега ей удастся сэкономить около 126 тыс. руб. Службы такси, автопарк которых насчитывает двадцать пять легковушек, на том же показателе пробега можно сэкономить около двухсот тыс. руб на топливных расходах.



Штатные водители смогут воспользоваться топливными картами при заправке, предъявляя их на любом АЗС. Также потребуется ввод ПИН-кода. После этого оператор отпустит необходимые объемы топлива. ModulCard является универсальной топливной картой, которая действует в столице, СПБ, иных городах или же регионах страны. Кроме этого подобные карты используются и по всему СНГ. Водители компаний, которые закажут такие карты, смогут воспользоваться ими сервисом любых местных или же федеральных топливных компаний. Обслуживаются ModulCard сегодня более тринадцатью тысячами автозаправочными станциями.



Документы для оформления топливной карты желающие могут предъявить в электронном формате дистанционно. Такие карты содержат информацию о виде топлива, а также лимитах его потребления. Подобный лимит может быть суточным или же месячным. Объемы устанавливаются в литрах. При заправке происходит автоматическое списывание денежного эквивалента объемов топлива. Для оформления топливных карточек юр. лица должны связаться с нами через официальный веб-сайт modulcard.ru. Прежде всего требуется заполнение онлайн-формы. Ответ с нашей стороны поступит максимально оперативно с перечнем индивидуальных условий экономии специально для заказчика.



Топливная карта позволит компаниям эффективно управлять расходами. Она позволяет использовать такие сервисы, как овердрафт, безналичная постаплата или же услуги личного кабинета. Через него администрация юр. лица может ознакомиться с детализированными расходами топлива по каждой единице автотранспорта. Подробная аналитика будет поступать вам ежемесячно в виде смс-сообщений или же писем на e-mail. Любую из карт компания может заблокировать дистанционно. А чтобы не происходили несанкционированные списывания они снабжены уникальными ПИН-кодами. Такая защита исключает кражи, убытки от утраты или же разные мошеннические действия. Личный кабинет юр. лицам ограничивать действие топливных карт и управлять лимитами дистанционно.

