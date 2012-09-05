Лучшие бк - ТОП-10

В России деятельность бк с фрибетами разрешена, если они официально зарегистрированы в ЦУПИС.

Делать ставки может любой гражданин страны после регистрации на сайте. Однако среди многообразия нужно выбрать, какая БК из рейтинга лучших в России предлагает наиболее выгодный спектр услуг. При составлении ТОПа учтены критерии:

Известность на рынке;

Легкость регистрации;

Ограничения по ставкам;

Вариативность росписи и размер линии;

Средняя маржа за принятие ставок;

Дополнительные функции на сайте, в приложении;

Скорость и лимиты по выплатам и др.

«Винлайн»

Контора считается крупнейшим партнером РПЛ. У компании миллионы клиентов по всей стране. Об известности БК можно судить, оценивая финансовые показатели – «Винлайн» стал вторым букмекером в стране по размеру прибыли за 2022 год.

Характеристики:

Лимит переводов на счет – от 100 руб.;

Разрешено хранить на депозите – без ограничений;

Средняя маржа – 5%;

Есть приложение для основных мобильных ОС;

Уровень сервисного обслуживания – сайт работает быстро, поддержка отвечает в чате, по телефону или почте;

Размер котировок – на уровне конкурентов;

Размер росписи – до 20 спортивных направлений, около 500 событий;

Предложение по бонусам: интересная программа лояльности, ставки без депозита до 50 тыс. рублей, кешбэки до 15% от объема расходов.

Плюсы Минусы Большая максимальная сумма прибыли – до 30 000 000 рублей Техническая поддержка может ограничить аккаунты Смотреть прямые трансляции событий можно на сайте, есть Live-статистика ставок Расчет пари или рассмотрение запроса о разблокировке может затянуться на срок до 365 дней Можно получить бонус без перевода средств на счет По ряду маркетов котировки хуже, чем у других БК В приложении для мобильных девайсов есть статистика матчей



«1XСтавка»

Один из лучших букмекеров в России. БК активно продвигает свои услуги: покупает рекламу в соцсетях, улучшает сайт и расширяет роспись.

Характеристики:

Лимит переводов на счет – от 100 руб.;

Разрешено хранить на депозите – без ограничений;

Маржа – в среднем 3%;

Есть приложение для основных мобильных ОС;

Уровень сервисного обслуживания – сайт удобен, поддержка вежливо общается с клиентами;

Размер котировок – на уровне конкурентов;

Размер росписи – до 30 спортивных направлений, около 1400 событий;

Предложение по бонусам: за регистрацию можно получить бездеп бк до 15 000 рублей, за активность полагается «возврат» до 10% от расходов.

Плюсы Минусы Трансляции доступны на сайте в высоком разрешении Не хватает редких спортивных направлений Есть центр анализа и статистики

Комиссии ниже, чем у других БК

В росписи представлены кибердисциплины



«Фонбет»

Контора работает в России не первый десяток лет – с 1994 года. За это время завоевала доверие и является спонсором многих крупных спортивных лиг и матчей.

Характеристики:

Лимит переводов на счет – от 100 руб. (сделать ставку разрешено на сумму от 20 руб.);

Разрешено хранить на депозите – без ограничений;

Комиссия за принятие купонов – обычно 5%;

Есть приложение для основных мобильных ОС;

Уровень сервисного обслуживания – портал всегда работает, администрация отвечает максимально быстро любому пользователю;

Размер коэффициентов – на уровне конкурентов;

Роспись – до 35 спортивных направлений, около 850 событий;

Предложение по бонусам: за регистрацию начисляют до 2 тыс. рублей «бесплатными ставками», за пополнение депозита – до 15 тыс. рублей, есть очки лояльности за активность, страховки и множество других акций.

Плюсы Минусы Одна из самых интересных росписей Администрация слишком строго следит за подозрительными аккаунтами, есть частые блокировки Уникальные долгосрочные ставки и возможность делать ставки на статистику Роспись часто меняется Можно смотреть трансляции на сайте Возникают трудности при расчете купонов на статистику Не ограничивается максимальная прибыль со ставки

Можно собирать в экспрессе одинаковые исходы



БК «Леон»

Достаточно «старая» контора, которая работает не только в России, но и в других странах. Официально зарегистрирована в 2016 году, но на рынке более 16 лет.

Особенности:

Лимит переводов на игровой счет – от 50 руб.;

Разрешено хранить на депозите – без ограничений;

Комиссия букмекера – в среднем 4-5%;

Есть приложение для основных мобильных ОС;

Уровень сервисного обслуживания – сайт иногда зависает, администрация работает медленно;

Размер котировок – на уровне конкурентов;

Линия и роспись – 20+ видов спорта, около 1000 событий;

Предложение по бонусам: за регистрацию можно получить до 25,5 тыс. рублей, есть промокоды и сезонные акции.

Плюсы Минусы Можно пополнить счет всего на 50 рублей Слабая роспись Интересные котировки для популярных матчей Администрация активно блокирует подозрительные счета Можно удалить аккаунт по своей инициативе



«БалтБет»

Интересная контора, которая предлагает выгодные условия и широкую роспись на основные дисциплины.

Характеристики:

Лимит переводов на счет – от 100 руб.;

Разрешено хранить на депозите – без ограничений;

Маржа – в среднем 6%;

Есть приложение для основных мобильных ОС;

Уровень сервисного обслуживания – поддержка всегда оперативно решает проблемы клиентов:

Коэффициенты – на уровне конкурентов;

Размер росписи – до 40 спортивных направлений;

Предложение по бонусам: ежедневные фрибеты, бонусные баллы, промокоды.