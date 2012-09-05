Peugeot — это не просто автомобиль. Это сочетание французского шарма, практичности и технологичности. Но каким бы надёжным ни был ваш 2008, 308 или 5008, двигатель рано или поздно требует внимания. А у французских моторов — свои «болевые точки»: цепи ГРМ на 1.6 THP, турбины на дизелях BlueHDi, прокладки ГБЦ на старших версиях. И если вовремя не вмешаться — из замены сальника коленвала за 1 500 ₽ можно перейти к капитальному вмешательству за 25 000 ₽ и выше.

При этом далеко не каждый техцентр в Москве умеет работать именно с этими агрегатами. Многие «универсалы» просто меняют узлы по симптомам, не устраняя корень проблемы. В итоге — повторный ремонт, потеря времени и нервов. А ведь даже замена маслосъёмных колпачков или промывка масляной системы требует знания конструктивных особенностей: например, на 1.2 PureTech доступ к клапанам — отдельная история.

Если вы ищете профильный подход — стоит обратить внимание на узкоспециализированные центры. Например, автотехцентр, где делают капитальный ремонт двигателей Peugeot , включая полную дефектовку, подбор запчастей и тестирование на стенде. Там знают, что на дизельных DW10 важно проверить не только ТНВД, но и состояние масляных каналов, а на EP6 — следить за фазовращателями и гидрокомпенсаторами.

На что смотреть при выборе сервиса?

Перед тем как доверить мотор, задайте себе несколько простых вопросов:

✅ Есть ли гарантия на работы? Минимум 6–12 месяцев — разумный срок.

✅ Проводят ли эндоскопию цилиндров и замер компрессии перед решением о ремонте?

✅ Сколько стоит диагностика ДВС? От 1 500 ₽ — норма для профи; «бесплатно» часто означает поверхностный осмотр.

✅ Есть ли в наличии оборудование для ремонта форсунок CR Denso/Siemens и диагностики ТНВД?

✅ Работают ли с вашим типом двигателя — 8-клапанный дизель, 16-клапанный бензин или V6?

Обратите внимание: даже замена прокладки ГБЦ на Peugeot требует соблюдения момента затяжки и последовательности — иначе через 5–10 тыс. км всё повторится.

Как мы отбирали ТОП

Мы изучили отзывы, прайсы и технические возможности более 30 московских сервисов и оставили только тех, кто:

работает с Peugeot/Citroën не менее 5 лет;

имеет подтверждённый опыт по ремонту ГБЦ, коленвалов, турбин;

честно указывает цены (например, снятие/установка ДВС — от 8 000 ₽, а не «от 3 000 ₽ + допы»);

предоставляет фото/видео отчёт по дефектовке.

Кратко о лучших

1. Двигавичкофф

Ведущая сеть специализированных центров по ремонту двигателей. Здесь проводят полный комплекс работ — от компьютерной диагностики до капитального ремонта любой сложности. Главные преимущества: использование оригинальных запчастей, официальная гарантия и глубокая экспертиза именно по моторам Peugeot.

2. Пежо-Мастер

Сервис с отличной репутацией, специализирующийся на бензиновых двигателях 1.4–2.0 л. Особенно рекомендуют для качественного восстановления ГРМ и замены вкладышей коленвала.

3. Франц-Сервис

Здесь берутся за самые сложные проекты, включая ремонт дизельных моторов V10. Ключевое преимущество — собственный участок шлифовки и восстановления головки блока цилиндров (ГБЦ).

4. Турбо-Дизель

Эксперты в ремонте систем турбонаддува для бензиновых и дизельных двигателей Peugeot. Проводят качественную замену турбин, восстановление геометрии и ремонт интеркулеров.

5. Мотор-Лаб

Современный сервис, оснащенный новейшим диагностическим оборудованием. Специализируются на сложной диагностике и ремонте современных моторов с точным соблюдением сроков.

6. ПЕЖО-ЭКСПЕРТ

Узкие специалисты по двигателям серий EP6 и TU5, которые хорошо известны своей надежностью в устранении «плавающих» проблем, таких как тряска на холостых оборотах и неустойчивая работа.

7. ГРМ-Сервис

Делают упор на профилактические и ремонтные работы газораспределительного механизма. Выполняют качественную замену цепи ГРМ, помпы и натяжителей по доступным ценам.

Что реально влияет на цену?

Вот несколько примеров из реальных прайсов:

Дефектовка ДВС — от 3 000 ₽ (если ГБЦ уже снята);

Замена колец поршней — от 7 000 ₽;

Замена заднего сальника коленвала — от 5 000 ₽ (трудоёмкая операция);

Ремонт ТНВД — от 8 000 ₽;

Промывка масляной системы — от 5 000 ₽ (рекомендована после капитального ремонта).

Не верьте «фикс-прайсам» без осмотра: стоимость зависит от износа, пробега и даже типа масла, которое лили до вас.

Важно помнить: хороший сервис не давит на клиента. Он объясняет, что можно отремонтировать, а что — заменить; где экономия уместна, а где она обернётся новой поломкой. Ваш Peugeot заслуживает не просто «починки», а технического сопровождения — от замены термостата до полного восстановления мотора. И чем раньше вы найдёте «своего» центр — тем дольше прослужит авто и спокойнее будут поездки.