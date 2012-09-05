Капитальный ремонт двигателя — не та процедура, которую стоит доверять первому попавшемуся боксу. Особенно если речь идёт о Nissan: у Qashqai, X-Trail, Patrol и даже у Infiniti — свои особенности моторов, от цепного ГРМ до тонкой настройки турбины. Ошибка при замене муфты VVT или прокладки ГБЦ может обернуться дорогостоящими последствиями. Поэтому важно выбирать технический центр, где знают эти нюансы и не «лечат симптомы», а устраняют причину.

В Москве есть несколько проверенных мест, где реальный опыт работы с японскими моторами — не маркетинговый ход, а ежедневная практика. Например, если вам нужен капитальный ремонт двигателей NISSAN, и важно, чтобы после него автомобиль ехал так же уверенно, как с конвейера — обращайтесь туда, где делают полную дефектовку, подбирают оригинальные запчасти и дают гарантию не на слова, а на документе.

Как мы отбирали сервисы?

Мы учитывали:

Специализацию — не «все марки», а именно Nissan/Infiniti;

— не «все марки», а именно Nissan/Infiniti; Опыт мастеров — минимум 5 лет работы с японскими ДВС;

— минимум 5 лет работы с японскими ДВС; Оборудование — эндоскопия, опрессовка ГБЦ, стенд для ТНВД;

— эндоскопия, опрессовка ГБЦ, стенд для ТНВД; Прозрачность — фиксированная цена до начала ремонта, фотоотчёт;

— фиксированная цена до начала ремонта, фотоотчёт; Гарантию — от 6 месяцев по договору.

ТОП-7 автосервисов в Москве

Двигавичкофф— сильная сторона: дизельные двигатели YD22/YD25. Полный цикл ремонта ТНВД Denso, замена направляющих втулок с расточкой, работа с Patrol и Navara. МоторГарант-Авто— крупный техцентр с собственной механической базой. Здесь делают замену коленвала, вкладышей, поршневых колец — всё «под ключ», включая промывку масляной системы и пробег после сборки. Японский ДВС-Центр— выездная диагностика + разборка на месте. Показывают износ цилиндров, клапанов, вкладышей — и только после согласования приступают к основной работе. АвтоNIS— команда бывших дилерских мастеров. Строго по регламенту Nissan: оригинальные прокладки, моменты затяжки, шлифовка ГБЦ. Особенно сильны на VQ35DE и QR25DE. СТО «Моторный двор»— узкая специализация: турбированные моторы (1.2 DIG-T, 1.6 Turbo). Не просто меняют турбину — ревизируют масляные каналы, ставят новые маслосъёмные колпачки, промывают интеркулер. NissanTech Service— фокус на Infiniti (FX, QX70, Q70). Владеют навыками работы с алюминиевыми ГБЦ, сложными системами VVEL и VQ-сериями (VK50VE). Гарантия — до 12 месяцев. ДизельПрофи — Nissan & Infiniti— выгодное соотношение цены и качества. Фиксированные прайсы, скидки при комплексном ремонте, возможность оплаты частями — без потери качества работ.

После ремонта: как сохранить результат?

Даже самый качественный ремонт требует правильной эксплуатации. Чтобы мотор прослужил долго:

Меняйте масло каждые 7–8 тыс. км — особенно на турбо- и дизельных авто;

Не гоняйте холодный двигатель — дайте 2–3 минуты на прогрев;

Следите за помпой и термостатом — перегрев убивает алюминиевые блоки быстрее всего;

Меняйте цепь/ремень ГРМ чуть раньше регламента — лучше перестраховаться;

При первых признаках (стук, дым, троение) — сразу на диагностику.

Хороший сервис — это не про «дешевле», а про «надёжнее». Ваш автомобиль — инвестиция. И к обслуживанию стоит подходить соответствующе.