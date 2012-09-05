Выбор сервиса для ремонта двигателя — задача ответственная, особенно если речь идёт о такой надёжной, но требовательной марке, как FORD. При всех своих плюсах — прочной сборке, хорошей динамике и проверенной временем конструкции — двигатели Ford нуждаются в грамотном обслуживании. Иначе даже небольшая неисправность может вылиться в серьёзные затраты.
В Москве множество автотехцентров предлагают услуги по ремонту моторов, но не все из них одинаково хорошо разбираются именно в двигателях Ford.
Если вы ищете проверенный сервис, где знают особенности автомобилей этой марки — от старых версий Mondeo и Focus до современных EcoBoost и дизельных версий Transit — важно учитывать не только цену, но и квалификацию мастеров, наличие лицензионного оборудования, а также реальные отзывы клиентов.
В частности, опытные владельцы Ford часто рекомендуют обращать внимание на сервисы, где есть отдельное направление по ремонту именно этой марки. Например, в таких местах без проблем проведут диагностику неисправностей, заменят цепь ГРМ, отремонтируют турбину или выполнят капитальный ремонт двигателей FORD — с подбором оригинальных или совместимых запчастей, дефектовкой и гарантией на работу.
Что учитывали при составлении рейтинга
Мы проанализировали более 30 автосервисов по следующим критериям:
- Официальный или неофициальный статус (есть ли связи с Ford Motors)
- Глубина спектра услуг по двигателям: от замера компрессии до полного восстановления ДВС
- Наличие профильного оборудования: эндоскопы, стенды для ТНВД, приспособления для шлифовки ГБЦ
- География: близость к станциям метро, удобный адрес (например, в районе ЗАО)
- Реальные отзывы на профильных площадках и в соцсетях
- Прозрачность цен и наличие фиксированных прайсов
- Скорость выполнения заказа и гарантии
ТОП-7 автосервисов по ремонту двигателей Ford в Москве
- Автотехцентр «Двигавичкофф»
Специализируется на иномарках, включая Ford. Есть отдельный цех для двигателей. Проводят диагностику, замену колец, вкладышей, сальников. Цены адекватные, в среднем по рынку.
- «Автопассаж»
Сеть, сочетающая автосалон и сервис. Один из филиалов — в районе ул. Профсоюзная. Принимают на обслуживание как легковые Ford, так и коммерческие модели: Transit, Tourneo. Упор на техническую культуру и документирование работ.
- «Бассервис»
Известный техцентр в ЮЗАО, рядом с м. Ясенево. Сильная сторона — ремонт дизельных моторов Ford (часто стоят на Transit). Делают ремонт ТНВД, форсунок Common Rail, замену турбин.
- «Favorit Auto»
Упор на комплексное техническое обслуживание. Есть услуги по кузовному ремонту, но двигательный блок — отдельное направление. Мастера часто участвуют в обучении от Ford Motors.
- «Транзит-Сервис»
Название говорит само за себя — фокус на коммерческих Ford. Адрес: ул. Маршала Прошлякова. Часто берутся за сложные случаи — перегрев, обрыв цепи, гидроудары.
- «Авто-Мастер»
Локальный сервис в районе м. Строгино. Небольшой, но с хорошей репутацией. Мастера работают с Ford более 10 лет. Принимают без записи — удобно при срочных поломках.
- «АвтоТех-Запад»
Техцентр рядом с МКАД, ЗАО. Есть собственный склад запчастей и договоры с поставщиками оригинальных комплектующих. Проводят дефектовку двигателя в течение 3 часов.
Как не ошибиться с выбором сервиса
Перед тем как отдать машину, задайте себе несколько вопросов:
- Есть ли у сервиса опыт именно с вашей моделью и двигателем?
- Покажут ли вам дефектную ведомость перед началом работ?
- Предоставляют ли гарантию на услугу и какие сроки?
- Есть ли в наличии оборудование для диагностики форсунок и ТНВД?
- Принимают ли оплату по факту или требуют 100% предоплату?
Хороший мастер всегда объяснит суть неисправности, предложит 2–3 варианта решения и не станет настаивать на избыточных работах.