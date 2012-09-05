Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События ТОП-7 автосервисов по ремонту двигателей Ford в Москве




ТОП-7 автосервисов по ремонту двигателей Ford в Москве
15 Ноября 2025
Теги: женщинам

Выбор сервиса для ремонта двигателя — задача ответственная, особенно если речь идёт о такой надёжной, но требовательной марке, как FORD. При всех своих плюсах — прочной сборке, хорошей динамике и проверенной временем конструкции — двигатели Ford нуждаются в грамотном обслуживании. Иначе даже небольшая неисправность может вылиться в серьёзные затраты.

В Москве множество автотехцентров предлагают услуги по ремонту моторов, но не все из них одинаково хорошо разбираются именно в двигателях Ford.

Если вы ищете проверенный сервис, где знают особенности автомобилей этой марки — от старых версий Mondeo и Focus до современных EcoBoost и дизельных версий Transit — важно учитывать не только цену, но и квалификацию мастеров, наличие лицензионного оборудования, а также реальные отзывы клиентов.

В частности, опытные владельцы Ford часто рекомендуют обращать внимание на сервисы, где есть отдельное направление по ремонту именно этой марки. Например, в таких местах без проблем проведут диагностику неисправностей, заменят цепь ГРМ, отремонтируют турбину или выполнят капитальный ремонт двигателей FORD — с подбором оригинальных или совместимых запчастей, дефектовкой и гарантией на работу.

Что учитывали при составлении рейтинга

Мы проанализировали более 30 автосервисов по следующим критериям:

  • Официальный или неофициальный статус (есть ли связи с Ford Motors)
  • Глубина спектра услуг по двигателям: от замера компрессии до полного восстановления ДВС
  • Наличие профильного оборудования: эндоскопы, стенды для ТНВД, приспособления для шлифовки ГБЦ
  • География: близость к станциям метро, удобный адрес (например, в районе ЗАО)
  • Реальные отзывы на профильных площадках и в соцсетях
  • Прозрачность цен и наличие фиксированных прайсов
  • Скорость выполнения заказа и гарантии

ТОП-7 автосервисов по ремонту двигателей Ford в Москве

  1. Автотехцентр «Двигавичкофф»
    Специализируется на иномарках, включая Ford. Есть отдельный цех для двигателей. Проводят диагностику, замену колец, вкладышей, сальников. Цены адекватные, в среднем по рынку.
  2. «Автопассаж»
    Сеть, сочетающая автосалон и сервис. Один из филиалов — в районе ул. Профсоюзная. Принимают на обслуживание как легковые Ford, так и коммерческие модели: Transit, Tourneo. Упор на техническую культуру и документирование работ.
  3. «Бассервис»
    Известный техцентр в ЮЗАО, рядом с м. Ясенево. Сильная сторона — ремонт дизельных моторов Ford (часто стоят на Transit). Делают ремонт ТНВД, форсунок Common Rail, замену турбин.
  4. «Favorit Auto»
    Упор на комплексное техническое обслуживание. Есть услуги по кузовному ремонту, но двигательный блок — отдельное направление. Мастера часто участвуют в обучении от Ford Motors.
  5. «Транзит-Сервис»
    Название говорит само за себя — фокус на коммерческих Ford. Адрес: ул. Маршала Прошлякова. Часто берутся за сложные случаи — перегрев, обрыв цепи, гидроудары.
  6. «Авто-Мастер»
    Локальный сервис в районе м. Строгино. Небольшой, но с хорошей репутацией. Мастера работают с Ford более 10 лет. Принимают без записи — удобно при срочных поломках.
  7. «АвтоТех-Запад»
    Техцентр рядом с МКАД, ЗАО. Есть собственный склад запчастей и договоры с поставщиками оригинальных комплектующих. Проводят дефектовку двигателя в течение 3 часов.

Как не ошибиться с выбором сервиса

Перед тем как отдать машину, задайте себе несколько вопросов:

  • Есть ли у сервиса опыт именно с вашей моделью и двигателем?
  • Покажут ли вам дефектную ведомость перед началом работ?
  • Предоставляют ли гарантию на услугу и какие сроки?
  • Есть ли в наличии оборудование для диагностики форсунок и ТНВД?
  • Принимают ли оплату по факту или требуют 100% предоплату?

Хороший мастер всегда объяснит суть неисправности, предложит 2–3 варианта решения и не станет настаивать на избыточных работах.

константин

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+50)
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+51)
ТОП -7 автосервисов по ремонт... - константин (+52)
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+50)
ТОП-7 автосервисов для ремонта... - константин (+50)
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+47)
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+53)
ТОП -7 автосервисов по ремонт... - константин (+46)
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+57)
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+53)
ТОП -7 автосервисов по ремонт... - константин (+58)
Дубликаты гос номеров в Москве... - константин (+129)
Онлайн покер на деньги с вывод... - константин (+228)
Лицензионные онлайн казино: ка... - константин (+157)
Русские онлайн казино: топ клу... - константин (+354)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке