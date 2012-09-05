Выбор сервиса для ремонта двигателя — задача ответственная, особенно если речь идёт о такой надёжной, но требовательной марке, как FORD. При всех своих плюсах — прочной сборке, хорошей динамике и проверенной временем конструкции — двигатели Ford нуждаются в грамотном обслуживании. Иначе даже небольшая неисправность может вылиться в серьёзные затраты.

В Москве множество автотехцентров предлагают услуги по ремонту моторов, но не все из них одинаково хорошо разбираются именно в двигателях Ford.

Если вы ищете проверенный сервис, где знают особенности автомобилей этой марки — от старых версий Mondeo и Focus до современных EcoBoost и дизельных версий Transit — важно учитывать не только цену, но и квалификацию мастеров, наличие лицензионного оборудования, а также реальные отзывы клиентов.

В частности, опытные владельцы Ford часто рекомендуют обращать внимание на сервисы, где есть отдельное направление по ремонту именно этой марки. Например, в таких местах без проблем проведут диагностику неисправностей, заменят цепь ГРМ, отремонтируют турбину или выполнят капитальный ремонт двигателей FORD — с подбором оригинальных или совместимых запчастей, дефектовкой и гарантией на работу.

Что учитывали при составлении рейтинга

Мы проанализировали более 30 автосервисов по следующим критериям:

Официальный или неофициальный статус (есть ли связи с Ford Motors)

Глубина спектра услуг по двигателям: от замера компрессии до полного восстановления ДВС

Наличие профильного оборудования: эндоскопы, стенды для ТНВД, приспособления для шлифовки ГБЦ

География: близость к станциям метро, удобный адрес (например, в районе ЗАО)

Реальные отзывы на профильных площадках и в соцсетях

Прозрачность цен и наличие фиксированных прайсов

Скорость выполнения заказа и гарантии

ТОП-7 автосервисов по ремонту двигателей Ford в Москве

Автотехцентр «Двигавичкофф»

Специализируется на иномарках, включая Ford. Есть отдельный цех для двигателей. Проводят диагностику, замену колец, вкладышей, сальников. Цены адекватные, в среднем по рынку. «Автопассаж»

Сеть, сочетающая автосалон и сервис. Один из филиалов — в районе ул. Профсоюзная. Принимают на обслуживание как легковые Ford, так и коммерческие модели: Transit, Tourneo. Упор на техническую культуру и документирование работ. «Бассервис»

Известный техцентр в ЮЗАО, рядом с м. Ясенево. Сильная сторона — ремонт дизельных моторов Ford (часто стоят на Transit). Делают ремонт ТНВД, форсунок Common Rail, замену турбин. «Favorit Auto»

Упор на комплексное техническое обслуживание. Есть услуги по кузовному ремонту, но двигательный блок — отдельное направление. Мастера часто участвуют в обучении от Ford Motors. «Транзит-Сервис»

Название говорит само за себя — фокус на коммерческих Ford. Адрес: ул. Маршала Прошлякова. Часто берутся за сложные случаи — перегрев, обрыв цепи, гидроудары. «Авто-Мастер»

Локальный сервис в районе м. Строгино. Небольшой, но с хорошей репутацией. Мастера работают с Ford более 10 лет. Принимают без записи — удобно при срочных поломках. «АвтоТех-Запад»

Техцентр рядом с МКАД, ЗАО. Есть собственный склад запчастей и договоры с поставщиками оригинальных комплектующих. Проводят дефектовку двигателя в течение 3 часов.

Как не ошибиться с выбором сервиса

Перед тем как отдать машину, задайте себе несколько вопросов:

Есть ли у сервиса опыт именно с вашей моделью и двигателем?

Покажут ли вам дефектную ведомость перед началом работ?

Предоставляют ли гарантию на услугу и какие сроки?

Есть ли в наличии оборудование для диагностики форсунок и ТНВД?

Принимают ли оплату по факту или требуют 100% предоплату?

Хороший мастер всегда объяснит суть неисправности, предложит 2–3 варианта решения и не станет настаивать на избыточных работах.