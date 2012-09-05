Войти / Зарегистрироваться
ТОП -7 автосервисов по ремонту двигателей Fiat (Фиат) в Москве




ТОП -7 автосервисов по ремонту двигателей Fiat (Фиат) в Москве
15 Ноября 2025
Теги: женщинам

Владельцы автомобилей Fiat знают: даже при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании двигатель рано или поздно потребует внимания специалистов. Особенно если речь идёт о дизельных версиях или возрастных моделях — тут важны не только опыт и оборудование, но и понимание специфики итальянской техники. В Москве автосервисов много, но хороших — единицы.

Мы собрали семь проверенных центров, где реально проводить качественный и честный ремонт моторов Fiat — от замены масло и диагностики до полного восстановления блока.

Разумеется, при выборе техцентра стоит учитывать не только адрес и ближайшее метро, но и стоимость, наличие гарантия, отзывы реальных клиентов и техническую оснащённость. Например, в некоторых случаях имеет смысл выбрать сервис не в центре, а в Подмосковье — например, в Люберцы или районе Минск (Минское шоссе), где цены могут быть на 15–20% ниже Кстати, если вы ищете надёжного партнёра по восстановлению мотора, стоит обратить внимание на специализированные станции — где делают капитальный ремонт двигателей Fiat (Фиат) , где фокус сделан именно на сложных случаях: износе ЦПГ, проблемах с ГРМ, неисправностях турбонаддува и систем Common Rail.

Что влияет на выбор автосервиса?

Перед тем как доверить свою модель Fiat профессиональному сервису, обратите внимание на:

  • Диагностика — есть ли в наличии эндоскоп, компрессометр, сканер совместимый с кодами Fiat (например, Multiecuscan или Autel).
  • Цена и стоимость работ — адекватные прайсы без «разводов» при замене вкладышей, колец или прокладки ГБЦ.
  • Гарантия — от 6 месяцев на работы, лучше — 1 год.
  • Отзывы — не только на 2GIS или Яндекс.Картах, но и на профильных форумах: ru, fiatclub.ru.
  • Телефон и время ответа — если менеджер не отвечает полчаса, вряд ли в экстренной ситуации вам помогать будут быстро.

ТОП-7 автосервисов по ремонту двигателей Fiat в Москве

Профессиональный моторный центр Двигавичкофф

Расположен недалеко от МКАД, удобный подъезд с трассы. Специализация — дизельные моторы 1.9 JTD, 2.0 Multijet. Делают как локальный ремонт (замена помпа, сальник, цепь ГРМ), так и полную переборку блока.
Плюсы: бесплатная первичная диагностика, гарантия 12 месяцев.
Цена на капитальный ремонт двигателя — от 25 000 ₽.

Техцентр «Бассервис» (запад Москвы)

Работает с 2012 года, есть отдельный участок для Fiat/Alfa/Lancia. Используют оригинальные приспособления для снятия и установки ДВС.
Услуга, востребованная у владельцев Panda и Punto: «оживление» моторов после гидроудара.

Сервис у метро «Тёплый Стан»

Упор на технический контроль и дефектовку. Перед ремонтом обязательно делают опрессовка ГБЦ, шлифовка плоскости, замер износа коленвала.
Стоимость замены направляющих втулок — от 4 000 ₽ (за весь комплект).

Центр на Минском шоссе

Хорош для тех, кто ищет низкий порог входа: есть экспресс-обслуживание, замена масло + фильтры от 1 500 ₽. Ремонт моторов — от 20 000 ₽ (дизель 8 клапанов).

«Моторс» (север Москвы)

Работают с редкими моторами: 1.8 16V, 2.4 MPI. Есть в наличии б/у агрегаты с пробегом до 30 000 км.
Гарантия на установленный двигатель — 6 месяцев.

«Ivanor» (ЮВАО)

Один из немногих, кто берётся за ремонт ТНВД и форсунок Denso/Siemens без отправки в стороннюю лабораторию.
Диагностика ТНВД — от 1 500 ₽, ремонт форсунок CR — от 5 000 ₽.

Сервис у метро «Коломенская»

Упор на прозрачность: каждому клиенту дают видеоэндоскопию цилиндров и фото дефектов.
Бесплатный выезд эвакуатора в пределах МКАД при заказе капремонта.

Выбирая сервис, не гонитесь за самой низкой цена — дешёвый ремонт может обернуться двойными затратами через 2–3 месяца. Лучше найти проверенный центр, где ценят репутацию и честно рассказывают о проблеме — даже если она серьёзнее, чем казалась изначально. Ведь хороший автосервис — это не просто замена деталей, а помогать вашему автомобилю прожить ещё много тысяч километров без тревог.

константин



Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке